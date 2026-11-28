بهسازی ساختمان‌ها در طرح کارور گاز و کاهش هدررفت انرژی در خانه‌ها می‌تواند بدون کاهش آسایش خانوارها، به تأمین گاز صنایع کمک کند.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان درباره مدیریت ناترازی انرژی گفته است: «هدف این نیست که مردم مصرف نکنند، بلکه باید انرژی را درست و بهینه مصرف کنیم.» در این رویکرد، هدف جلوگیری از هدررفت انرژی در منازل است، نه اعمال خاموشی یا تحمیل سرما به خانواده‌ها.

به گزارش مهر، شدت بالای مصرف انرژی به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد الگوی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری ایران با استانداردهای مصرف بهینه فاصله زیادی دارد؛ به‌گونه‌ای که ایران از نظر سرانه مصرف انرژی در بخش ساختمان، پس از روسیه، فنلاند، نروژ و آمریکا در جایگاه پنجم قرار دارد.

بخش ساختمان به‌تنهایی حدود ۴۰ درصد از کل انرژی تولیدی کشور را مصرف می‌کند و سهم بالایی از مصرف گاز نیز به این بخش اختصاص دارد. در اول آذر ۱۴۰۵، از مجموع ۷۱۳ میلیون مترمکعب گاز تولیدشده، مشترکان خانگی ۴۱۵ میلیون مترمکعب را مصرف کردند.

عایق‌بندی نامناسب، رعایت‌نشدن استانداردهای مهندسی و استفاده از پنجره‌های غیراستاندارد از عوامل اصلی مصرف بالای انرژی در ساختمان‌هاست. این عوامل باعث می‌شود بخش زیادی از گرمای تولیدشده به بیرون راه پیدا کند؛ اتلافی که جلوگیری از آن می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی کمک کند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، ۵۵ درصد از ساختمان‌های موجود کشور استانداردهای مصرف بهینه انرژی مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌اند.

شرکت‌های کارور از سال گذشته و پس از امضای قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و بخش خصوصی، وارد صنعت گاز کشور شدند تا ظرفیت‌های صرفه‌جویی را در بخش‌های مختلف شناسایی کنند و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف را به اجرا درآورند. در این طرح، شرکت‌های بخش خصوصی پس از بررسی وضعیت ساختمان، اقداماتی را برای کاهش اتلاف انرژی انجام می‌دهند که از بهینه‌سازی عملکرد موتورخانه‌ها تا ارتقای تجهیزات گرمایشی را در بر می‌گیرد.

خانوارها هزینه این اقدامات را نمی‌پردازند و شرکت‌های کارور سرمایه خود را از محل صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح بازمی‌گردانند. پس از ارزیابی، میزان گاز صرفه‌جویی‌شده در قالب «گواهی صرفه‌جویی» ثبت می‌شود و این گواهی‌ها در بورس انرژی به صنایع متقاضی عرضه می‌شوند. به این ترتیب، طرح کارور می‌تواند هم هزینه بهسازی سیستم‌ها را تأمین کند و هم گازی را که پیش‌تر هدر می‌رفت، در اختیار بخش‌های نیازمند قرار دهد؛ بی‌آنکه هزینه‌ای به خانوارها تحمیل شود یا از آسایش آنان در خانه کاسته شود.

در کنار بهسازی ساختمان‌ها و تجهیزات، رفتارهای روزمره و مسئولیت‌پذیری هر یک از اعضای خانواده نیز در مدیریت مصرف گاز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. خانوارها می‌توانند با رعایت چند نکته ساده و مؤثر، بدون لطمه به رفاه عمومی، مصرف گاز را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند.

تنظیم دقیق و منطقی دمای وسایل گرمایشی، گرم نکردن اتاق‌ها و فضاهای بلااستفاده، بستن دریچه‌های کولر در فصل سرما و درزگیری ساده درها و پنجره‌ها از جمله اقداماتی است که جلوی هدررفت گرما را می‌گیرد. پوشیدن لباس گرم و مناسب در خانه، به‌جای بالا بردن بیش از حد دمای محیط، نیز عادتی ساده و کاربردی است که می‌تواند سهم چشمگیری در کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

اگر این اقدامات خانگی در میلیون‌ها خانه در سراسر کشور انجام شود، اثر مجموع آن‌ها می‌تواند به جلوگیری از افت فشار و قطعی گاز در استان‌های سردسیر و مناطق انتهایی خطوط انتقال کمک کند؛ مناطقی که در برابر این اختلال‌ها بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

مدیریت مصرف گاز در روزهای سرد سال تنها به تصمیم‌های کلان وابسته نیست؛ همراهی مردم و اجرای هم‌زمان طرح‌های فنی نیز ضروری است تا هم گرمای خانه‌ها حفظ شود و هم انرژی به‌درستی میان همه بخش‌ها توزیع شود.