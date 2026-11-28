سازمان بین المللی دریانوردی با هشدار نسبت به تبعات اختلال در تنگه هرمز به سرگردانی و گرفتار شدن هزاران خدمه و صدها کشتی در این گذرگاه مهم آبی اعتراف کرد.

جوان آنلاین: سازمان بین‌المللی دریانوردی روز جمعه اعلام کرد ۳۰۰ کشتی و ۶ هزار خدمه از زمان آغاز جنگ علیه ایران در داخل تنگه هرمز گرفتار شده ‌اند و همزمان نیز نشانه ‌ای از کاهش قریب‌ الوقوع این بحران وجود ندارد.

به گزارش مهر، این سازمان درباره تداوم خطرات در تنگه هرمز هشدار داد و بدون اشاره به تبعات تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران مدعی شد که کشتیرانی نباید به ابزاری برای اعمال فشار در درگیری‌ ها تبدیل شود و دریانوردان بی‌ گناه نباید در معرض چنین خطراتی قرار گیرند.

با وجود بسته بودن تنگه هرمز و اعمال مدیریت جدید جمهوری اسلامی ایران بر این تنگه، سازمان بین‌المللی دریانوردی ادعا کرد که روزانه تنها ۸ تا ۱۵ کشتی از تنگه هرمز عبور می ‌کنند. همچنین شمار زیادی از کشتی ‌ها مجبور شده ‌اند سامانه‌ های ناوبری خود را خاموش کنند.

این سازمان هشدار داد بحران تنگه هرمز تنها به حمل‌ و نقل دریایی محدود نخواهد ماند و پیامدهای آن بخش‌ های حیاتی دیگر جهان، به ویژه کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد زیرا اختلال در تجارت و زنجیره تأمین همچنان ادامه دارد.