نخست‌وزیر سابق قطر خواستار تشکیل ائتلاف دفاعی مشترک با مشارکت ایران و کشورهای خلیج فارس، با الگوی ناتو، و برگزاری اجلاس سران برای جلوگیری از پیامدهای امنیتی و اقتصادی جنگ منطقه‌ای شد.

جوان آنلاین: شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین قطر، از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست ابتکار عمل را دوباره به دست بگیرند و مذاکرات مستقیمی را با ایران آغاز کنند.

به گزارش مهر، وی هشدار داد که تداوم جنگ و تشدید تنش‌ها در منطقه، کشورهای خلیج فارس را با فرسایش امنیتی و اقتصادی مواجه می‌کند؛ در حالی که رژیم صهیونیستی در پی گسترش نفوذ خود و بازآرایی ترتیبات امنیتی منطقه در راستای منافع خویش است.

حمد بن جاسم با بیان اینکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هیچ منفعتی در طولانی شدن جنگ ندارند، گفت این کشورها خواهان پایان هرچه سریع‌تر جنگ با کمترین خسارت هستند؛ اما تحقق این هدف به اقدام سیاسی عملی نیاز دارد، نه صرفاً آرزو و ابراز امیدواری.

نخست وزیر قطر پیشنهاد کرد در صورتی که میانجیگری کنونی قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌های واشنگتن و تهران موفق نشود، نشست سران کشورهای خلیج فارس و ایران برگزار شود.

وی معتقد است کشورهای عضو شورای همکاری باید پیش از ورود به مذاکرات با آمریکا، ابتدا درباره مسائل امنیتی و منطقه‌ای با همسایه خود یعنی ایران، به تفاهم برسند.

حمد بن جاسم مذاکره‌کنندگان ایرانی را حرفه‌ای توصیف کرد و گفت تعامل با آنان مستلزم شناخت شیوه تفکر و سازوکارهای مذاکره‌ای آنهاست. وی درباره حساب کردن بر سر سرنگونی نظام ایران در کوتاه مدت هشدار داد و ارزیابی‌هایی را که بر پایان جنگ طی چند هفته استوار بود، غیرواقع‌بینانه دانست.

وی گفت نظام ایران صرفاً مجموعه‌ای از مسئولان یا رهبران نیست که با کنار رفتن آنها ساختار نظام از بین برود، بلکه منظومه‌ای است که طی ۴۷ سال شکل گرفته و بر نهادها، ایدئولوژی‌ها و شبکه‌های گسترده اقتصادی، اداری و اجتماعی تکیه دارد.

به گفته وی، آینده نظام ایران باید در داخل این کشور تعیین شود و مردم ایران باید درباره نوع نظام مورد نظر خود تصمیم بگیرند. وی همچنین هشدار داد تداوم درگیری‌ها با توجه به بحران تنگه هرمز می‌تواند به فرسایش طولانی‌مدت کشورهای منطقه منجر شود.

هشدار درباره اهداف و بلندپروازی‌های رژیم صهیونیستی

حمد بن جاسم، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به تلاش برای گسترش نفوذ این رژیم در منطقه، از جمله کشورهای خلیج فارس، متهم کرد و گفت نتانیاهو معتقد است حضور آمریکا در منطقه همیشگی نخواهد بود و رژیم صهیونیستی می‌تواند جایگزین واشنگتن در مدیریت موازنه‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی به سیاست‌های امنیتی و اقتصادی منطقه شود.

به گفته نخست‌وزیر پیشین قطر، رژیم صهیونیستی تنها به دنبال دستاوردهای نظامی از جنگ نیست، بلکه می‌کوشد وارد مرحله بازآرایی امنیت منطقه شود و از این طریق نفوذ خود را گسترش داده و بر ظرفیت‌های منطقه مسلط شود.

پیشنهاد تشکیل «ناتوی خلیج فارس»

نخست‌وزیر پیشین قطر از ضعف هماهنگی کشورهای خلیج فارس و کشورهای عربی در مواجهه با جنگ انتقاد کرد و گفت کشورهای عضو شورای همکاری برای جلوگیری از وقوع این درگیری، تلاش سیاسی لازم را انجام ندادند؛ در حالی که در صورت اتخاذ موضعی متحد، توان تأثیرگذاری بر تصمیم آمریکا را داشتند.

حمد بن جاسم خواستار تشکیل یک پیمان دفاعی واقعی میان کشورهای خلیج فارس مشابه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شد. به پیشنهاد وی، این پیمان می‌تواند ابتدا با مشارکت سه یا چهار کشور آغاز شود و سپس سایر اعضای شورای همکاری به آن بپیوندند.

وی افزود که این پیمان باید شامل سامانه دفاع هوایی مشترک، هماهنگی نظامی، توسعه فناوری و صنایع دفاعی و ایجاد بازار مشترک برای محصولات نظامی و فناوری باشد.

نخست‌وزیر پیشین قطر درباره یمن نیز مخالفت خود را با تجزیه این کشور اعلام و بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی یمن تأکید کرد و افزود که حل بحران‌های منطقه‌ای مستلزم گفت‌وگوی مستقیم و صریح میان طرف‌ها و به رسمیت شناختن متقابل منافع و نگرانی‌های یکدیگر است.

نخست‌وزیر پیشین قطر با اشاره به اینکه جنگ به تغییراتی در ائتلاف‌ها و موازنه‌های امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد، از کشورهای خلیج فارس خواست از این تحولات درس بگیرند، محاسبات خود را بازنگری کنند و اختلافات و منافع کوتاه‌مدتی را که مانع همکاری مشترک می‌شود، کنار بگذارند.