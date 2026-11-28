جوان آنلاین: عمر البخیتی سخنگوی دولت یمن تاکید کرد که جنایت وحشیانه عربستان سعودی در هدف قرار دادن ساختمان شهر التربه تعز و شهادت ۱۱ شهروند یمنی به ویژه تعداد زیادی از کودکان محکوم است.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: حمله به کودکان و غیرنظامیان یک جنایت جنگی تمام عیار است که عمق جنایات رژیم سعودی علیه یمن را نشان می دهد.

البخیتی تصریح کرد: ما شاهد تداوم پرواز جنگنده ها بر فراز محل جنایت و ممانعت از امداد رسانی به زخمی ها بودیم. این جنایت با گذر زمان از بین نخواهد رفت و بی پاسخ نخواهد ماند.

ساعاتی قبل نیز جنگنده های سعودی در جدیدترین جنایت این کشور علیه مردم یمن یک محله مسکونی در منطقه التحریر صنعا را بمباران کردند.

در جریان حملات این جنگنده های متجاوز علیه محله بئر ابوشمله در پایتخت یمن دست کم ۱۳ تن از جمله چندین زن زخمی شدند که حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است.

در این حملات ۸ واحد مسکونی و سه واحد تجاری آسیب دیدند. علاوه بر آن جنگنده های سعودی یک منطقه در القبیطه واقع در استان لحج را ۲ نوبت بمباران کردند.