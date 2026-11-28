یک خبرگزاری بین المللی نوشت اتحادیه اروپا در حال تدوین طرحی برای ارائه وام‌ها و کمک‌های مالی جدید به ارزش ده‌ها میلیارد یورو با هدف تقویت توان نظامی مستقل و کاهش وابستگی دفاعی به آمریکا است.

جوان آنلاین: بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: طرح جدید پس از برنامه ۱۵۰ میلیارد یورویی «اقدام امنیتی برای اروپا» تدوین می‌شود و تمرکز آن بر تأمین توانمندی‌های فنی، اطلاعاتی و لجستیکی مورد نیاز برای مدیریت و پیشبرد جنگ‌های گسترده خواهد بود.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، برنامه جدید قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز شود و منابع مالی آن از محل استقراض و بودجه هفت‌ساله آینده اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. میزان نهایی اعتبارات هنوز مشخص نشده است.

این طرح به‌ویژه توانمندی‌هایی را هدف قرار می‌دهد که ارتش‌های اروپایی برای استقرار نیروها، تأمین تجهیزات و پشتیبانی، هماهنگی عملیات نظامی و جمع‌آوری اطلاعات به آنها نیاز دارند و در این زمینه همچنان وابستگی قابل توجهی به آمریکا دارند.

دفاع یکپارچه هوایی و موشکی، سامانه‌های اطلاعاتی، شناسایی و نظارت از جمله اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشترک اتحادیه اروپا در این چارچوب عنوان شده است.

بلومبرگ نوشت: شکل نهایی این برنامه با مشورت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو تعیین خواهد شد و میزان نیروها و تجهیزات آمریکایی باقی‌مانده در اروپا یا خارج‌شده از این قاره نیز در طراحی آن لحاظ می‌شود.

این اقدام در شرایطی دنبال می‌شود که دولت دونالد ترامپ بر کاهش نقش نظامی آمریکا در اروپا و افزایش مسئولیت کشورهای اروپایی در تأمین امنیت خود تأکید کرده است.

اتحادیه اروپا در سال گذشته برنامه اقدام امنیتی برای اروپا را با سقف ۱۵۰ میلیارد یورو و با هدف ارائه وام‌های کم‌هزینه برای تأمین نیازهای فوری دفاعی کشورهای عضو راه‌اندازی کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، حدود ۲۱ میلیارد یورو از این تسهیلات هنوز استفاده نشده است و بخشی از آن ممکن است در طرح جدید به کار گرفته شود.