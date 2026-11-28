جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور، یک انبار سوخت مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین در منطقه اودسا و یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی برای این کشور در دریای سیاه را هدف قرار داده اند.

به گزارش مهر، وزارت دفاع روسیه افزود: چهار لکوموتیو مورد استفاده برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی ارتش اوکراین نیز در مناطق دنیپروپتروفسک، ژیتومیر و خارکف هدف حمله قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات وارده به این اهداف منتشر نکرده است.

باوجود مذاکرات سه جانبه صلح در ابوظبی، جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده‌اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.