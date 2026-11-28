وزارت امور خارجه یمن با ارسال یادداشت‌هایی به جامعه بین‌المللی، ادامه حملات عربستان به غیرنظامیان در یمن را محکوم کرد و خواستار اقدام جدی جهانی برای توقف این حملات و محاکمه عاملان آن شد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه و امور مهاجران یمن در یادداشت‌هایی خطاب به جامعه بین‌المللی، از تداوم هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور از سوی رژیم سعودی و بی‌اعتنایی این رژیم به قوانین و عرف‌های بین‌المللی و حقوق بشردوستانه ابراز نگرانی کرد.

این وزارتخانه در یادداشت‌های خود اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوزات عربستان از زمان آغاز تشدید حملات در ۱۳ ژوئیه گذشته به ۵ هزار و ۹۳۴ مورد رسیده است. بر اثر این حملات، ۵۱۰ غیرنظامی به شهادت رسیده و یک‌هزار و ۳۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین ده‌ها مرکز و تأسیسات غیرنظامی ویران شده است.

وزارت خارجه یمن اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم سعودی دوشنبه گذشته یک دستگاه اتوبوس مسافربری، چند کامیون و خودروهای غیرنظامی را در منطقه «معبق» واقع در گذرگاه «المقاطره» در استان لحج هدف قرار دادند که در پی آن ۲۵ غیرنظامی، عمدتاً از آوارگان، شهید و زخمی شدند.

این وزارتخانه افزود: در همان روز، ساختمان تأسیسات وابسته به مؤسسه عمومی ارتباطات در استان الحدیده نیز هدف حمله قرار گرفت که بر اثر آن ۱۷ نفر به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت خارجه یمن با تأکید بر اینکه زمان شکستن سکوت جامعه بین‌المللی فرا رسیده است، خواستار ایفای مسئولیت این نهادها در محکومیت جنایات ارتکابی در یمن و اعمال فشار بر رژیم سعودی برای توقف آن‌ها شد.

این وزارتخانه تأکید کرد که سکوت در برابر جنایات تجاوزات عربستان، لکه ننگی بر پیشانی جامعه بین‌المللی است؛ جامعه‌ای که نسبت به آنچه در یمن می‌گذرد بی‌اعتناست. این نهاد همچنین خواستار تحرک جدی بین‌المللی برای محکومیت و توقف این جنایات و پاسخگو کردن مسئولان آن‌ها شد.

وزارت خارجه یمن بار دیگر بر درخواست این کشور برای تشکیل کمیته‌ای مستقل و بی‌طرف بین‌المللی تأکید کرد تا تمامی جنایات و نقض‌های صورت‌گرفته علیه مردم یمن را از زمان آغاز تجاوزات در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ تاکنون بررسی و درباره آن‌ها تحقیق کند؛ اقدامی که به محاکمه مسئولان این جنایات و جلوگیری از فرار آنان از مجازات منجر شود.

این وزارتخانه همچنین بار دیگر بر پایبندی یمن به اصول اخلاقی جنگ، قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی در چارچوب اعمال حق مشروع دفاع از خود تأکید کرد و افزود که این کشور تا پایان تجاوزات و محاصره تحمیل‌شده از سوی رژیم سعودی، به تثبیت معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» ادامه خواهد داد.