از خدمت در نزدیکی محل سکونت همسر تا دریافت کسری خدمت و حق عائله‌مندی، سربازان متأهل از امتیازهای مختلفی برخوردارند.

جوان آنلاین: سربازان متأهل علاوه بر امکان خدمت نزدیک محل سکونت خانواده، از تسهیلاتی مانند کسری خدمت، حق عائله‌مندی، بیمه افراد تحت تکفل و مرخصی تشویقی برخوردارند؛ همچنین مشمولان دارای سه یا چهار فرزند، با رعایت شرایط سنی، امکان استفاده از معافیت سربازی را تا پایان سال ۱۴۰۷ دارند.

ازدواج به‌تنهایی موجب معافیت از خدمت سربازی نمی‌شود، اما مقررات نیروهای مسلح برای حمایت از خانواده کارکنان وظیفه، امتیازهایی را در زمینه محل آموزش و خدمت، مدت سربازی، حقوق و مزایا و مرخصی پیش‌بینی کرده است.

محل خدمت سربازان متأهل

بر اساس اعلام مسئولان سازمان وظیفه عمومی فراجا، وضعیت خانوادگی سربازان متأهل در تعیین محل آموزش و خدمت مورد توجه قرار می‌گیرد و امکان به‌کارگیری آنان در نزدیکی محل سکونت خود یا همسرشان پیش‌بینی شده است.

حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، پیش‌تر اعلام کرده بود سربازان متأهل از ابتدای خدمت در مراکز آموزشی نزدیک محل سکونت خود یا همسرشان آموزش می‌بینند و در صورت فراهم نبودن شرایط، امکان پیگیری انتقالی وجود دارد.

همچنین امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور، معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش، در ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد سربازان متأهل به نزدیک‌ترین یگان محل سکونت خود منتقل می‌شوند و در صورت تمایل، امکان خدمت در یگان نزدیک محل سکونت همسرشان نیز فراهم است.

با این حال، محل آموزش با محل خدمت تفاوت دارد و ممکن است سرباز برای دوره آموزشی به شهر دیگری اعزام شود. خدمت نزدیک خانواده نیز به ظرفیت و نیاز یگان‌ها بستگی دارد و تضمین قطعی برای خدمت در همان شهر نیست.

کسری خدمت و حقوق سربازان متأهل

بر اساس اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا، سربازان متأهل از دو ماه کسری خدمت برخوردار می‌شوند.

برای سربازان دارای فرزند نیز کسری جداگانه اعلام شده است؛ به‌طوری‌که میزان کسری برای فرزند اول سه ماه، فرزند دوم چهار ماه و فرزند سوم پنج ماه اعلام شده است.

با توجه به تفاوت ارقام اعلام‌شده در برخی گزارش‌های سال ۱۴۰۴، سربازان باید میزان کسری قابل اعمال را بر اساس آخرین ابلاغیه معتبر از سازمان وظیفه عمومی یا یگان خدمتی استعلام کنند. کسری تأهل و کسری فرزند نیز دو عنوان جداگانه هستند.

بر اساس ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان با توجه به تحصیلات، درجه و شرایط خدمتی تعیین می‌شود و حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است.

برای سربازان متأهل یا سرپرست خانواده، حق عائله‌مندی معادل ۱۰۰ درصد حق عائله‌مندی کارکنان پایور نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. همچنین حقوق دوران آموزش، پیش از دریافت درجه یا سردوشی، معادل ۵۰ درصد حقوق نخستین ماه خدمت تعیین شده است.

بر اساس مصوبه مجلس در بررسی الزامات مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ نیز حقوق سربازان متأهل مشغول به خدمت ۲۰ درصد افزایش یافته است. مبلغ دریافتی سربازان یکسان نیست و به عواملی مانند درجه، مدرک تحصیلی، محل خدمت و وضعیت خانوادگی بستگی دارد.

بیمه و مرخصی‌های تشویقی

بر اساس اظهارات معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، برای سربازان و افراد تحت تکفل آنان بیمه در نظر گرفته شده است. نوع پوشش و شرایط استفاده از خدمات بیمه‌ای باید بر اساس مقررات نیروهای مسلح بررسی شود.

همچنین معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش در آبان ۱۴۰۵ از پیش‌بینی مرخصی تشویقی برای سربازانی خبر داد که در دوران خدمت ازدواج می‌کنند. سربازانی که در دوران خدمت ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند نیز به مناسبت تولد فرزند از مرخصی تشویقی برخوردار خواهند شد.

در نیروی زمینی ارتش، امکان استفاده رایگان از تالارهای مراسم و تخفیف ۳۰ درصدی هزینه‌های برگزاری ازدواج نیز برای کارکنان وظیفه اعلام شده است. این تسهیلات مربوط به برنامه‌های نیروی زمینی ارتش است و نباید بدون اعلام رسمی به تمام نیروهای مسلح تعمیم داده شود.

شرایط معافیت سربازان دارای سه یا چهار فرزند

بر اساس اعلام سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، مهلت بهره‌مندی از معافیت مشمولان دارای سه فرزند و بیشتر تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.

طبق این ضابطه، مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی می‌توانند از معافیت استفاده کنند. همچنین مشمولان دارای سه فرزند، در صورت داشتن حداقل ۴۰ سال تمام، مشمول این معافیت هستند.

این تسهیلات شامل مشمولان غایب و غیرغایب و همچنین کارکنان وظیفه در حال خدمت می‌شود. افراد واجد شرایط تا پایان سال ۱۴۰۷ فرصت دارند درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، پلیس+۱۰، ثبت کنند.

تأهل به‌خودی‌خود موجب معافیت کفالت نیز نمی‌شود. این معافیت بر اساس شرایط قانونی و احراز وضعیت سرپرستی فرد تحت تکفل، مانند کفالت پدر نیازمند یا مادر فاقد همسر، بررسی می‌شود.

نحوه پیگیری تسهیلات سربازان متأهل

سربازانی که پیش از اعزام یا در دوران خدمت ازدواج می‌کنند، باید مدارک رسمی ازدواج و در صورت داشتن فرزند، مدارک مربوط را به یگان خدمتی ارائه دهند تا وضعیت خانوادگی آنان در پرونده ثبت و امتیازات قابل اعمال بررسی شود.

برای پیگیری معافیت سه و چهار فرزندی، ثبت درخواست از طریق دفاتر پلیس+۱۰ انجام می‌شود. در موضوع محل خدمت نیز سربازان باید درخواست خود را از مسیر سازمان وظیفه عمومی و یگان خدمتی پیگیری کنند.

مشمولان برای اطلاع از آخرین ضوابط و پیگیری پرونده می‌توانند از سامانه‌های رسمی سازمان وظیفه عمومی یا شماره تلفن گویای ۰۹۶۴۸۰ استفاده کنند.

در مجموع، ازدواج به‌تنهایی موجب معافیت از سربازی نیست، اما تسهیلاتی مانند کسری خدمت، حق عائله‌مندی، بیمه افراد تحت تکفل و توجه به محل سکونت همسر در تعیین محل آموزش و خدمت برای سربازان متأهل پیش‌بینی شده است. معافیت مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی و مشمولان دارای سه فرزند با حداقل ۴۰ سال سن نیز تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.