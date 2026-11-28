جوان آنلاین: در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۷ روز هوای قابل قبول، ۳۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۳ روز در وضعیت پاک و ۴ روز در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.