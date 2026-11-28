جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه به مناسبت هفتم آذر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه هر سال، یادآور حماسه‌آفرینی، سلحشوری و اراده سترگ دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و منافع راهبردی میهن اسلامی و فرصتی برای بازخوانی نقش تاریخی و تعیین‌کننده این نیروی راهبردی در معادلات امنیتی منطقه است.

امروز، در شرایطی که نظم امنیتی منطقه با تحولات پیچیده و تقابل فزاینده قدرت‌های فرامنطقه‌ای مواجه است و خلیج فارس، تنگه راهبردی هرمز و دریای عمان جایگاهی تعیین‌کننده در امنیت و اقتصاد جهانی دارند، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با دو بال قدرتمند خود در ارتش غیرتمند و سپاه مقتدر و اتکا به تجارب ارزشمند دفاع مقدس، سرمایه انسانی مؤمن و متخصص و ظرفیت‌های روزافزون دفاعی و عملیاتی، همچنان یکی از ارکان اصلی صیانت از حاکمیت دریایی و پاسداری از منافع ملی کشور به شمار می‌رود.

بی‌تردید، هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام راهبردی میان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای برجسته از وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح و پشتوانه‌ای مستحکم برای تأمین امنیت پایدار در پهنه‌های آبی پیرامونی کشور است. این هم‌افزایی، ضمن ارتقای ظرفیت‌های بازدارندگی و تقویت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، پیام روشنی از عزم و اراده ملت ایران برای صیانت از حاکمیت، امنیت و حقوق قانونی خود به قدرت‌های مداخله‌گر و تهدیدکنندگان امنیت منطقه بویژه در میانه جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی مخابره می‌کند.

نیروهای دریایی ارتش و سپاه، با برخورداری از آمادگی همه‌جانبه و مجهز بودن به روحیه انقلابی، دانش بومی و تجارب ارزشمند عملیاتی، تحت تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، همانگونه که در این روزهای حساس از تاریخ این سرزمین به دشمن آمریکایی-صهیونی با هدف قرار دادن دارایی‌های نظامی و رزمی آن در منطقه بویژه در نبرد هرمز نشان داده اند و ناوگان دریایی غارتگر و قاچاقچی او را به آرایش و تماشاگری محض در آب‌های دوردست اقیانوسی تبدیل کرده اند ، آماده‌ هستند با حفظ هوشیاری و انسجام، در برابر هرگونه تهدید و شرارت علیه امنیت ملی، منافع حیاتی و حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با شرایط و مقتضیات، مقتدرانه ایفای نقش کنند.

با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان، رزمندگان و شهدای سرافراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس اول، دوم و سوم، به‌ویژه شهدای ناو دنا که در حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی آمریکا در سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، مجاهدت‌های افتخارآمیز دریادلان ارتش در پاسداری از عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی را ارج نهاده و از تلاش‌های خالصانه و مجاهدانه فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های صبور و مقاوم آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیق روزافزون دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران و تمامی رزمندگان نیروهای مسلح را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت و مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت می‌نمایم.