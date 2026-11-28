رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور از روز یکشنبه (۸ آذر) خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه طی روزهای آینده به مناطق گسترده‌ای از کشور گسترش می‌یابد و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در نیمه غربی پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (۷ آذر) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است. یکشنبه (۸ آذر) با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور، ابرناکی و بارش باران و برف در مناطقی از شمال غرب و غرب آغاز می‌شود.

وی افزود: دوشنبه (۹ آذر) گستره فعالیت سامانه کل نوار غربی کشور همچنین دامنه‌های جنوبی البرز و غرب اصفهان و قم را در بر خواهد گرفت همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و گیلان نیز ابرناکی و بارش همراه با وزش باد شمالی و کاهش دما رخ می‌دهد.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سه‌شنبه (۱۰ آذر) فعالیت سامانه در این مناطق تقویت می‌شود و به غرب مازندران و فارس نیز گسترش می‌یابد.

وی افزود: چهارشنبه (۱۱ آذز) ضمن تشدید بارش در غرب کشور، علاوه بر مناطق یادشده، در مناطقی از جنوب، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور بارش ادامه خواهد داشت.

ضیاییان اضافه کرد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه غربی کشور کاهش محسوس دما و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف انتظار می‌رود. در غرب و جنوب غرب کشور مه‌آلودگی و کاهش دید و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

به گفته وی تا صبح دوشنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۸ آذرماه) صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی با حداقل ۹ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه‌ (۹ آذرماه) کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی به‌تدریج افزایش ابر گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز و بندرعباس با دمای ۲۸ و ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۶- و ۵- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.