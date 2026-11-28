جوان آنلاین: حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر پیشین قطر، با اشاره به روابط پنهان و آشکار کشورهای خلیج فارس با رژیم اسرائیل، از تلاش تل‌آویو برای سازماندهی امنیت منطقه پس از تشدید تنش‌ها خبر داد.

او در یک مصاحبه تصویری گفت: قطر از نخستین کشورهایی بود که پیش از توافق‌نامه‌ها دفتر تجاری اسرائیل را افتتاح کرد، اما این دفتر پس از جنگ غزه بسته شد.

وی ادامه داد: ارتباط میان اسرائیل و تمامی کشورهای خلیج فارس، به‌ویژه در سطح امنیتی، از گذشته برقرار بوده و امری پنهان نیست.

این مقام قطری خاطرنشان کرد: هدف اسرائیل در مرحله پس از تنش‌ها، در دست گرفتن کنترل و سازماندهی امنیت منطقه است؛ هرچند تحقق کامل این سناریو با تردید روبه‌روست.