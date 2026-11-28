وزارت کار و بازنشستگی انگلیس پس از یک حادثه سایبری، خدمات آنلاین خود را از دسترس خارج کرد.

جوان آنلاین: وزارت کار و بازنشستگی انگلیس روز جمعه اعلام کرد که در پی وقوع یک حادثه سایبری، برخی از خدمات الکترونیکی خود را به‌طور موقت و با هدف پیشگیری از خطرات احتمالی متوقف کرده است.

سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه‌ای تأکید کرد که این نهاد برای بررسی حادثه و بازگرداندن خدمات اینترنتی در سریع‌ترین زمان ممکن، با دستگاه‌های تخصصی دولتی در حوزه تهدیدات سایبری، از جمله مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس، همکاری می‌کند.

بر اساس این گزارش، در پی این حادثه، دسترسی به برخی سامانه‌های مهم به‌ طور موقت متوقف شده است.

این حادثه در شرایطی رخ داده است که حملات سایبری و اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال در سطح جهان افزایش یافته و انگلیس نیز پس از آمریکا طی ماه‌های گذشته شاهد حملات مشابهی علیه شرکت‌ها و مراکز مهم بوده است.

سال گذشته، شرکت خودروسازی «جگوار لندرور»، فروشگاه زنجیره‌ای «مارکس اند اسپنسر»، فروشگاه بزرگ «هارودز» و مجموعه فروشگاه‌های تعاونی انگلیس هدف حملات سایبری قرار گرفتند.

همچنین در ماه اوت گذشته، سه فرودگاه متعلق به گروه فرودگاه‌های منچستر (MAG) با حملات سایبری مواجه شدند.