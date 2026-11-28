جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز نوشت: این کاهش در حالیست که شرکت ها، سرمایه گذاری خود را کاهش داده اند و صادرات افت کرده است.

کاهش فصلی تولید ناخالص داخلی فرانسه، شدیدتر از برآورد قبلی این نهاد مبنی بر افت ۰.۱ درصدی بوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه دوم سال تغییری نداشت.

انتشار این گزارش نشان داد که اقتصاد فرانسه تحت تاثیر کاهش سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز و افت شدید صادرات بوده است. همچنین فرانسه با شرایط آشفته ای در بازارهای سهام مواجه است و نگرانی هایی درباره کسری بودجه و ثبات سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور وجود دارد. هزینه های استقراض بلندمدت در فرانسه ماه گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ به ۵ درصد رسید.

پیش بینی می شود که کسری بودجه کشورامسال به ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد که بالاترین رقم در بین کشورهای منطقه یورو است.

کلاوس ویستسن اقتصاددان ارشد منطقه یورو در شرکت مشاوره‌ای پانتئون مکرو اکونومیکس، گفت: آمار ناامیدکننده نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه در آستانه ورود به رکود قرار دارد؛ هرچند ارقام کلی هنوز با تعریف فنی رکود اقتصادی، یعنی دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی، مطابقت ندارد.

وی افزود: ممکن است رشد اقتصادی فرانسه در مجموع سال ۲۰۲۶ به صفر برسد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۰.۹ درصد بود.

این اقتصاددان اظهار داشت: سرمایه‌گذاری واقعا ضعیف است. این وضعیت برای فرانسه چندان مطلوب نیست، زیرا خطر انحراف از اهداف مالی و بودجه‌ای را در سال جاری و سال آینده افزایش می دهد.

رولان لسکور وزیر اقتصاد فرانسه این آمار را موید «دوره‌ای دشوار» دانست که در آن عواملی موقتی و شناخته‌شده از جمله شوک انرژی، موج‌های گرما و خشکسالی و چرخه انتخاباتی تاثیرگذار بوده اند.

گزارش جداگانه‌ای که روز جمعه منتشر شد، نشان داد مصرف کالا توسط خانوارهای فرانسوی در ماه اکتبر بدون تغییر باقی مانده است؛ این در حالی است که مصرف خانوارها در ماه پیش از آن (سپتامبر) ۰.۹ درصد کاهش یافته بود.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ۱۸ آوریل و ۲ مه (۲۹ فروردین و ۱۲ اردیبهشت) برگزار می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور ۲ دوره رئیس جمهور بوده و در انتخابات بهار شرکت ندارد. این کشور در چند وقت گذشته عرضه اعتراضات دانش آموزشی و کارگری به دلایل شرایط بد کلاس های درس و اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزدها بوده است.