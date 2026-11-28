رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک سرجوخه سابق تفنگداران دریایی آمریکا که به عنوان متخصص فنی مهمات خدمت می‌کرد، به جرم سرقت میلیون‌ها فشنگ و چندین سامانه موشکی با هدف کسب سود، اعتراف کرده است.

جوان آنلاین: این تفنگدار سابق آمریکایی به نام اندرو پل آماریاس که در دهه ۲۰ زندگی خود به سر می‌برد، اعتراف کرده است که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، مقادیر زیادی مهمات و سامانه‌های تسلیحاتی ارتش آمریکا را از «مدرسه پیاده‌نظام غرب» در پایگاه «کمپ پندلتون» به سرقت برده است.

به نوشته روزنامه لس‌آنجلس تایمز، بر اساس گزارش‌ها، او از فوریه ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۶ در پایگاه کمپ پندلتون، واقع در شهرستان سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا، مستقر بوده است.

آماریاس اظهار کرده که بین یک تا دو میلیون فشنگ را دزدیده است. همچنین او علاوه بر چندین راکت‌انداز، به سرقت تعدادی سامانه موشکی جاولین نیز اعتراف کرده است؛ سلاح‌های ضدتانک قابل‌حملی که برای انهدام بالگردهای در حال پرواز در ارتفاع پایین و سایر اهداف طراحی شده‌اند.

در بخش دیگری از مطلب لس آنجلس تایمز آمده است که آماریاس دست‌کم سه نفر از هم‌قطاران خود در نیروی تفنگداران دریایی را برای جابه‌جایی اقلام مسروقه و جعل اسناد به کار گرفته و در ده‌ها نوبت، اموال دزدیده شده را به خانه خود در ایالت آریزونا منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش، آماریاس ممکن است با مجازاتی تا سقف ۱۰ سال زندان فدرال روبه‌رو شود و احتمالا باید صدها هزار دلار به عنوان غرامت نیز بپردازد.