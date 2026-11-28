جوان آنلاین: چین امروز چهارشنبه، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶، فضاپیمای سرنشین‌دار «شنژو-۲۴» را با موفقیت از مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان در شمال‌غرب این کشور به فضا پرتاب کرد.

این مأموریت که فضانوردانی از چین و پاکستان را به ایستگاه فضایی چین می‌برد، افزون بر آنکه نخستین پرواز سرنشین‌دار این ایستگاه با حضور یک فضانورد خارجی به شمار می‌رود، بیش از ۹۰ آزمایش علمی و فناوری را نیز در برنامه دارد.

موشک حامل «لانگ مارچ-۲اف وای۲۴» ساعت ۸:۱۸ صبح به وقت پکن از مرکز جیوچوان به فضا پرتاب شد. به گفته آژانس فضایی سرنشین‌دار چین، فضاپیما حدود ۱۰ دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد و در مدار تعیین‌شده قرار گرفت. وضعیت خدمه خوب گزارش شده و این موضوع، موفقیت کامل پرتاب را تأیید می‌کند.

خدمه شنژو-۲۴ را فضانوردان چینی، تانگ هونگبو و وو یی و فضانورد پاکستانی، محمد زیشان علی، تشکیل می‌دهند. فضاپیما پس از ورود به مدار، طبق برنامه یک ملاقات سریع و خودکار با مجموعه ایستگاه فضایی انجام می‌دهد و پس از اتصال، خدمه وارد ایستگاه خواهند شد. این مجموعه در مدار اتصال خود قرار دارد و به گفته منابع چینی، شرایط کاری آن برای ملاقات و اتصال فضاپیما و ورود خدمه مناسب است.

مأموریت، آزمایش‌ها و چرخش خدمه

ژانگ جینگبو، سخنگوی آژانس فضایی سرنشین‌دار چین، پیش از پرتاب اعلام کرده بود که بیش از ۹۰ آزمایش علمی و فناوری برای این مأموریت برنامه‌ریزی شده است. اهداف اصلی مأموریت شامل تکمیل چرخش خدمه در مدار با فضانوردان شنژو-۲۳، حفظ عملیات عادی ایستگاه، انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های کاربردی فضایی، تعمیر و نگهداری، اطلاع‌رسانی عمومی و آزمایش محموله‌هاست.

آزمایش‌ها حوزه‌هایی چون علوم زیستی و پزشکی فضایی، علوم مواد، فیزیک سیالات و احتراق در شرایط بی‌وزنی، فیزیک بنیادی و فناوری‌های جدید هوافضا را دربرمی‌گیرند. بخشی از این برنامه نیز به آزمایش‌های علمی مشترک بین‌المللی اختصاص دارد.

در حوزه علوم زیستی، پژوهشگران با استفاده از تراشه‌های عروقی و تراشه‌های چندنوعی اندام، اثر محیط فضایی بر فرایندهای فیزیولوژیک، از جمله پیری عروق، را بررسی می‌کنند. هدف این پژوهش‌ها شناخت بهتر این فرایندها و کمک به توسعه روش‌هایی برای پیشگیری و درمان بیماری‌های عروقی مرتبط با افزایش سن است.

در علوم مواد، آماده‌سازی و کنترل عملکرد ترکیبات بین‌فلزی نیوبیوم ـ سیلیکون با دمای بسیار بالا و شیشه زیست‌فعال چندجزئی کلسیم ـ سیلیکون در مدار بررسی می‌شود. مطالعه موادی مانند سیلیکون تک‌بلور و پروسکایت نیز در برنامه قرار دارد.

آزمایش‌های فیزیک سیالات و احتراق در ریزگرانش بر افزایش بازده انتقال حرارت و پیشگیری و مهار آتش متمرکز است. از جمله این بررسی‌ها، مطالعه ساختارهای میکرو ـ نانو با میدان الکتریکی برای بهبود انتقال حرارت جوششی و بررسی برهم‌کنش خاموش‌کننده‌های گاز پاک با شعله‌های انتشاری در فشارها و غلظت‌های متفاوت اکسیژن است.

در بخش فیزیک بنیادی، آزمایش‌ها حالت‌های تازه ماده و قوانین فیزیکی را با استفاده از شبیه‌سازی‌های کوانتومی شبکه نوری و مطالعه حالت‌های کوانتومی جدید بررسی می‌کنند. همچنین فناوری‌های کلیدی اندازه‌گیری اینرسی مبتنی بر تداخل‌سنج اتم سرد فضایی آزمایش می‌شود.

برنامه پزشکی فضایی نیز شامل پژوهش‌های چندمیکروبی، مطالعات رفتاری و بررسی عملکرد مغز در چارچوب تحقیقات انسانی فضایی است. آزمایش فناوری‌هایی برای حفظ سلامت فضانوردان و عموم مردم نیز در دستور کار قرار دارد. در حوزه فناوری هوافضا، سامانه پیشرانش ترکیبی شیمیایی ـ الکتریکی با استفاده از پیشران‌های مایع یونی جدید آزمایش می‌شود؛ اقدامی که بخشی از تلاش‌ها برای توسعه پیشرانش فضاپیماهای نسل بعدی است.

به گفته ژانگ جینگبو، این مأموریت چهار پروژه علمی مشترک چین و پاکستان در زمینه‌های زیست‌فناوری و علوم مواد را نیز دربرمی‌گیرد. متخصص محموله پاکستانی قرار است آزمایشی درباره سیانوباکتری فتوسنتزی در مدار انجام دهد.

دستاوردهای پژوهش فضایی چین

سخنگوی آژانس فضایی سرنشین‌دار چین در توضیح اهمیت پژوهش‌های بلندمدت در ایستگاه فضایی گفت که تحقیقات پایه به سال‌ها کار پیوسته نیاز دارد. به گفته او، شرایطی مانند ریزگرانش، خلأ بالا، تابش شدید و پاکیزگی بالا را نمی‌توان به‌سادگی روی زمین بازسازی کرد؛ ازاین‌رو، ترکیب آزمایش‌های مداری با پژوهش‌های زمینی می‌تواند به کشف پدیده‌ها و قوانین فیزیکی دشوار برای شناسایی روی زمین و زمینه‌سازی برای پیشرفت‌های علمی و فناوری کمک کند.

ژانگ برای توضیح این موضوع به پژوهش درباره دستیابی به دماهای بسیار پایین اشاره کرد. به گفته او، دانشمندان چینی پس از ۱۵ سال تحقیق، از فناوری خنک‌سازی تله تمام‌نوری در قفس اتم فوق‌سرد ایستگاه فضایی استفاده کرده‌اند و ابر اتم روبیدیوم را تا دمای ۹.۷ پیکوکلوین سرد کرده‌اند؛ دمایی که حدود ۱۴ مرتبه از دمای اتاق پایین‌تر است. این ماده به مدت هفت ثانیه قابل مشاهده بوده و به گفته او، رکورد سردترین ماده ساخته‌شده به دست بشر را ثبت کرده است. این دستاورد می‌تواند زمینه‌های تازه‌ای را برای پژوهش در فیزیک بنیادی و فناوری‌های مرتبط فراهم کند.

ژانگ گفت چین به استفاده از ایستگاه فضایی به‌عنوان آزمایشگاهی ملی برای پیشبرد علوم، کاربردها و فناوری‌های فضایی ادامه می‌دهد تا از این مسیر به پیشرفت علمی و فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

همکاری چین و پاکستان و بازتاب‌های بین‌المللی

حضور محمد زیشان علی در این مأموریت، نخستین حضور یک فضانورد خارجی در یک پرواز سرنشین‌دار به ایستگاه فضایی چین است. این رویداد توجه ناظران و رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرده و به‌عنوان گامی تازه در همکاری فضایی چین و پاکستان ارزیابی شده است.

احسان اقبال چودری، وزیر برنامه‌ریزی، توسعه و ابتکارات ویژه پاکستان، که در محل پرتاب حضور داشت، ابراز امیدواری کرد این مأموریت زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های دو کشور شود و از رهبری، دانشمندان و مهندسان چین برای حمایت از این برنامه قدردانی کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره امکان اعزام مستقل فضانورد از سوی پاکستان گفت: «قطعاً آن روز فرا خواهد رسید.»

پیش از پرتاب نیز پیام‌های حمایتی متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. شی فنگ، سفیر چین در ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به علی تبریک گفت و نوشت: «جهان هیچ مرزی ندارد. بیایید با هم فراتر برویم.»

سیف ناصر، وابسته رسانه‌ای سفارت عربستان در اسلام‌آباد، این مأموریت را «لحظه‌ای غرورآفرین برای پاکستان» خواند و گفت این رویداد می‌تواند الهام‌بخش جوانان پاکستانی باشد. شبکه تلویزیونی ترکیه‌ای TRT World نیز با اشاره به نخستین حضور یک فضانورد خارجی در ایستگاه فضایی چین، نوشت علی «امید ۲۵۰ میلیون پاکستانی» را با خود حمل می‌کند.

بلین کورسیو، بنیان‌گذار شرکت مشاوره اوربیتال گیت‌وی در هنگ‌کنگ، در گفت‌وگو با رویترز ارزیابی کرد این پرواز برای پاکستان اعتبار، دانش علمی و فناوری و سطحی عمیق‌تر از همکاری و حسن‌نیت دیپلماتیک با چین به همراه خواهد داشت. وجیهه اقبال، دانشمند حوزه ماه در دانشگاه مونستر آلمان، نیز در گفت‌وگو با نشریه نیچر این مأموریت را گامی بزرگ برای جاه‌طلبی‌های فضایی پاکستان دانست و گفت این همکاری امکان انجام پژوهش‌های علمی در فضا را برای این کشور فراهم می‌کند. یوشوان جیا، پژوهشگر سیاست خارجی چین در مرکز چین و جهانی‌شدن، هم گفت گسترش توانمندی‌های فضایی چین به این کشور امکان می‌دهد فرصت‌هایی را در اختیار شرکای بین‌المللی بگذارد که دسترسی مستقل به آن‌ها برای بسیاری از کشورها دشوار است.

جایگاه مأموریت در برنامه فضایی چین

شنژو-۲۴ هشتمین پرواز سرنشین‌دار در مرحله توسعه و بهره‌برداری از ایستگاه فضایی چین و چهل‌ویکمین پرواز از زمان آغاز برنامه فضایی سرنشین‌دار این کشور است. این مأموریت همچنین بیست‌وچهارمین پرواز فضاپیمای شنژو و ششصدوهشتادمین پرواز موشک‌های سری لانگ مارچ به شمار می‌رود.

پرتاب شنژو-۲۴ در مجموع، هم مرحله‌ای تازه در فعالیت‌های ایستگاه فضایی چین و همکاری این کشور با پاکستان است و هم فرصتی برای اجرای مجموعه گسترده‌ای از پژوهش‌های علمی در مدار. حضور نخستین فضانورد خارجی در این پرواز، در کنار چهار پروژه مشترک چین و پاکستان و بیش از ۹۰ آزمایش برنامه‌ریزی‌شده، ابعاد علمی و بین‌المللی این مأموریت را برجسته کرده است.