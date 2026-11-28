پژوهشی تازه نشان می‌دهد تنفس هوای آلوده ممکن است با تضعیف سد دفاعی مغز و مختل کردن عملکرد سلول‌های ایمنی، خطر ابتلا به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل را افزایش دهد.

جوان آنلاین: یک مطالعه جدید نشان می‌دهد قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آلودگی هوا ممکن است خطر ابتلا به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل را افزایش دهد. پژوهشگران با بررسی اطلاعات سلامت صدها هزار نفر و انجام آزمایش‌هایی روی موش‌ها، سازوکاری بیولوژیکی را شناسایی کرده‌اند که نشان می‌دهد ذرات آلاینده می‌توانند سد دفاعی مغز را تضعیف کنند و عملکرد سلول‌های ایمنی آن را مختل سازند.

این پژوهش که نتایج آن در مجله علمی Neuroinflammation منتشر شده، بر پایه تحلیل داده‌های سلامت ۴۷۵ هزار و ۳۲۵ نفر در بریتانیا انجام شده است. شرکت‌کنندگان حدود ۱۴ سال تحت پیگیری قرار داشتند و در کنار این بررسی انسانی، آزمایش‌های کنترل‌شده‌ای نیز روی موش‌ها انجام شد.

نتایج نشان داد افرادی که در آلوده‌ترین مناطق زندگی می‌کردند، در مقایسه با ساکنان مناطق کم‌آلوده، حدود ۲۵ درصد بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر و سایر انواع زوال عقل قرار داشتند. این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، استعمال دخانیات و ابتلا به دیابت نیز مشاهده شد.

آلودگی هوا چگونه سد دفاعی مغز را تضعیف می‌کند؟

یکی از یافته‌های مهم این پژوهش به تأثیر ذرات معلق بسیار ریز با قطر حداکثر ۲.۵ میکرومتر (PM2.5) مربوط می‌شود. آزمایش‌ها نشان داد قرار گرفتن در معرض این ذرات می‌تواند به سد خونی‌مغزی آسیب بزند؛ ساختاری محافظ که مانع ورود بسیاری از مواد زیان‌آور موجود در جریان خون به بافت مغز می‌شود.

پژوهشگران همچنین نشانه‌هایی از افزایش التهاب و کاهش توانایی زنده ماندن سلول‌های عصبی تازه‌تشکیل‌شده در هیپوکامپ مشاهده کردند. هیپوکامپ بخشی از مغز است که نقش مهمی در یادگیری و شکل‌گیری خاطرات دارد.

تأثیر آلودگی بر حافظه و سلول‌های ایمنی مغز

موش‌هایی که در معرض آلودگی هوا قرار گرفته بودند، در آزمون‌های حافظه عملکرد ضعیف‌تری داشتند. نکته قابل‌توجه اینکه این اختلال حتی در موش‌هایی مشاهده شد که استعداد ژنتیکی ابتلا به آلزایمر نداشتند.

بررسی‌های بیشتر نشان داد آلاینده‌ها فعالیت صدها ژن را در سلول‌های ایمنی مغز تغییر می‌دهند. این سلول‌ها وظیفه محافظت از بافت عصبی، شناسایی عوامل آسیب‌زا و پاک‌سازی بقایای سلولی را بر عهده دارند. بنابراین، اختلال در عملکرد آنها می‌تواند توانایی مغز برای مقابله با آسیب‌ها را کاهش دهد.

آیا می‌توان از مغز در برابر آلودگی هوا محافظت کرد؟

پژوهشگران معتقدند شناسایی این سازوکارهای بیولوژیکی می‌تواند زمینه را برای توسعه روش‌هایی فراهم کند که از مغز در برابر اثرات زیان‌بار عوامل محیطی محافظت می‌کنند؛ عواملی که ممکن است در بروز بیماری‌های مرتبط با افزایش سن نقش داشته باشند.

این یافته‌ها همچنین بر ضرورت کاهش آلودگی ناشی از ترافیک و فعالیت‌های صنعتی تأکید می‌کنند.

با این حال، محققان هشدار می‌دهند که هنوز نمی‌توان تمام سازوکارهای مشاهده‌شده در آزمایش‌های حیوانی را به انسان تعمیم داد. برای تأیید دقیق چگونگی تأثیر ذرات آلاینده بر سد خونی‌مغزی، سلول‌های ایمنی و حافظه انسان، به مطالعات انسانی بیشتری نیاز است.