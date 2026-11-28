به گفته سه منبع آگاه هکرها به پلتفرم ابر رایانشی شاخص نیروی هوایی آمریکا نفوذ کرده اند.

جوان آنلاین: این رویداد ممکن است انبوهی از داده های تاکتیکی و پرسنلی حساس و همچنین اطلاعات لجستیکی را به خطر بیندازد.

نفوذ به ابر رایانشی «کلاود وان» ظرف چند ماه و هنگام ارتقای سیستم ها کشف شد. به گفته دو منبع آگاه این کشف به اختلالی در سراسر پلتفرم منجر شد.

البته هنوز هویت هکرها، یا گستره کامل نفوذ و همچنین اینکه آیا داده ای به سرقت رفته یا خیر، مشخص نیست.

نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد درباره وضعیت امنیتی، شکاف ها یا وضعیت عملیاتی شبکه ها و سیستم های خاص اظهار نظر نمی کند. در بیانیه آن آمده است: ما به طور مداوم اقداماتی دوراندیشانه برای حفاظت از اطلاعات، سیستم ها و قابلیت های نیروی هوایی آمریکا اتخاذ می کنیم.

کلاود وان در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد تا به عنوان یک مرکز جامع و واحد برای تأمین تمام نیازهای فناوری اطلاعات نیروی هوایی عمل کند که منابع از چهار اپراتور بزرگ یعنی مایکروسافت، آمازون، اورکل و آلفابت را ترکیب و اپلیکیشن های مختلف از جمله برنامه هایی برای مدیریت داده ها و دستمزد پرسنل و همچنین فرایندهای لجستیکی و تامین نگهداری فعال کند.

از جمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه فرماندهی و کنترل مبتنی بر فضای ابری نیروی هوایی (Air Force's Cloud-Based Command and Control) اشاره کرد که داده‌های رادارهای پدافند هوایی و سایر جریان‌های اطلاعاتی را از سراسر آمریکای شمالی گردآوری و یکپارچه می‌کند. سامانه دیگر، سامانه یکپارچه مهمات رزمی منطقه عملیاتی (Theater Integrated Combat Munitions System) است که بمب‌ها و موشک‌ها را در بیش از ۲۰۰ پایگاه نیروی هوایی آمریکا در سراسر جهان ردیابی می‌کند.

شرکت SAIC پیمانکار اصلی پروژه کلاود وان تا سال ۲۰۲۶ بود که در آن سال شرکت Leidos مسئولیت آن را بر عهده گرفت. SAIC به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. شرکت Leidos نیز پرسش‌ها را به نیروی هوایی ارجاع داد. به گفته دو منبع، کلاود وان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رایانش ابری ارتش آمریکا به شمار می‌رود.

یکی از منابع آگاه در این باره گفت: وقوع یک نفوذ امنیتی در اینجا، مسئله بسیار مهمی است.

به گفته یکی از منابع، بازرسان از فرماندهی سایبری، نیروی سایبری ارتش آمریکا، خواسته‌اند تا میزان خسارت را ارزیابی کند. فرماندهی سایبری به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.