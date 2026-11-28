سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد نادیده‌گرفتن منافع ایران و روسیه، «کریدور ترامپ» را به شکست قطعی می‌کشاند.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در نشست خبری خود هشدار داد که اجرای پروژه موسوم به کریدور ترامپ، نباید به ایجاد خطوط تقسیم جدید در منطقه منجر شود.

زاخارووا گفت: منافع مسکو و تهران باید در جریان اجرای پروژه موسوم به «کریدور ترامپ» به‌طور کامل در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: این طرح شباهت زیادی به اقدامات پیشین کارگروه سه‌جانبه میان روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد: در صورت نادیده گرفتن منافع ایران و روسیه و ایجاد شکاف‌های جدید، این ابتکار حمل‌ونقل و لجستیک قطعا به شکست محکوم خواهد شد.