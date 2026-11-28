منابع خبری از تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با حمله هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای به سمت چند منطقه خبر دادند.

جوان آنلاین: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه صبح، شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین حریم هوایی لبنان را نقض کردند و در آسمان مناطق جنوبی این کشور به پرواز درآمدند.

در ادامه این تجاوزات، ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروزبا سلاح‌های مسلسل به سمت شهرک الخِیام تیراندازی و عملیات جست‌وجو و پاک‌سازی انجام داد.

گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک کفرشوبا را هدف قرار داد و هم‌زمان، تیراندازی با مسلسل به سمت محله شرقی این شهرک گزارش شد.

بر اساس این گزارش، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز صبح امروز منطقه وادی الحجیر را هدف حمله قرار داد.