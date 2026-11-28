دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، از پیگیری پرونده جنایت‌های جنگی با هماهنگی نهادهای مرتبط خبر داد.

جوان آنلاین: ناصر سراج گفت: ستاد حقوق بشر با نهادهای مرتبط برای پیگیری پرونده جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هماهنگی پیش می‌رود؛ ما مدارک و مستندات را جمع آوری کرده و به مراجع قضایی ذی ربط ارسال می‌کنیم.

وی افزود: تقریبا بیشتر جنایت‌هایی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور ما رخ داد، منجر به تشکیل پرونده در دادسرا شد و از دادسرا تاکنون ۲۴۱ کیفرخواست صادر شده است؛ این کیفرخواست‌ها به محاکم کیفری ارسال شدند.

سراج گفت: ستاد حقوق بشر آمادگی کامل دارد زمینه بهره‌گیری از اسناد و شواهد گردآوری‌شده را برای پیگیری حقوقی و طرح مطالبات قربانیان در مجامع ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی فراهم آورد، چراکه قربانیان تروریسم نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند و هیچ عامل یا حامی تروریسمی نباید خود را از پاسخ‌گویی در برابر اعمالش مصون بداند.