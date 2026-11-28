رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور از بعدازظهر یکشنبه (۸ آذر) خبر داد و گفت: نیمه شمالی کشور از سه‌شنبه با کاهش محسوس دما مواجه می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: تا ظهر یکشنبه جوی آرام در کشور حاکم خواهد بود و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مواجه خواهیم شد، اما از بعدازظهر روز یکشنبه (۸ آذر) با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش‌ها در مناطق شمال غرب آغاز می‌شود.

وی افزود: روز دوشنبه (۹ آذر) نیز در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. همچنین در برخی نقاط احتمال وقوع گردوخاک و در مناطق سردسیر بارش برف وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: این سامانه بارشی روز سه‌شنبه (۱۰ آذر) تقویت می‌شود و علاوه بر مناطق یادشده، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از جنوب کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: از روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۷ آذر) صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و حداقل دمای هوا ۱۱ و حداکثر دما ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی درباره آلودگی هوای تهران افزود: براساس این هشدار، از شنبه (۷ آذر) تا روز دوشنبه (۹ آذر)، پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در ساعات شب تا ابتدای روز بعد، در نواحی پرتردد شهری پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، به‌ویژه ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵)، مخاطره اصلی این شرایط جوی است، اظهار کرد: مناطق مرکزی و جنوبی تهران به‌ویژه تحت تأثیر این وضعیت قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، در روزهای یادشده، به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، افزایش آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در برخی ساعات، احتمال بروز هوای ناسالم برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران وجود دارد و افزایش غبار محلی و کاهش دید افقی نیز دور از انتظار نیست.