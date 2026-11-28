شبکه سی ان ان به افزایش تعداد مقامات ارشد دولت ترامپ اشاره کرد که در خانه های مسکونی نظامی و محافظت شده زندگی می کنند.

جوان آنلاین:شبکه سی ان ان گزارش داد که ۶ تن از مسئولان ارشد دولت ترامپ در حال حاضر در واحدهای مسکونی نظامی محافظت شده در داخل واشنگتن به سر می برند.

این خانه ها با بیش از یک قرن قدمت پشت دروازه های کنترل شده و حصارهایی قرار گرفته اند که آنها را به طور کامل از سایر بخش های پایتخت آمریکا جدا می کند.

آنها که در ابتدا برای اسکان ژنرال ها و دیگر مقامات ارشد نظامی در نظر گرفته شده بودند اکنون محل سکونت چند عضو کابینه دونالد ترامپ هستند. آنها تاکید دارند که زندگی در این اماکن را از هر نقطه دیگری در شهر امن تر می دانند.

در حال حاضر حدود شش نفر از اعضای دولت ترامپ در خانه های نظامی واشنگتن سکونت دارند؛ رقمی که در مقایسه با دولت های روسای جمهور پیشین آمریکا به طور تاریخی بالا محسوب می شود زیرا در گذشته سکونت مقامات ارشد غیرنظامی در این اماکن امری نادر بود.

به گفته کارشناسان این روند می تواند به تشدید انزوای مقامات دولتی از جامعه منجر شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اخیرا خانه خود در محله جورج تاون واشنگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی حفاظت شده منتقل شده است. او تازه ترین عضو کابینه ترامپ است که به جمع مقامات ساکن در مجتمع های نظامی پیوسته است.

بسنت در گفت وگویی با شبکه سی ان بی سی در ماه جاری مدعی شده بود که تهدیدات ایران علت این جابه جایی است. تاد بلانش، دادستان کل آمریکا نیز به دلیل نگرانی درباره امنیت خود در یک محل مسکونی نظامی زندگی می کند. پام باندی، دادستان کل پیشین آمریکا، نیز در سال ۲۰۲۵ در یک پایگاه نظامی سکونت داشت.

استیون میلر رئیس دفتر کاخ سفید نیز به همراه خانواده اش به یک مجتمع مسکونی نظامی نقل مکان کرد. میلر در همان پایگاهی سکونت دارد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ این کشور در آن زندگی می کنند.