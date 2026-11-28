یک رسانه آمریکایی نوشت اختلافات میان دولت آمریکا و کشورهای اروپایی درباره جنگ اوکراین رو به افزایش است و اروپایی‌ها تمایل بیشتری به مقابله با سیاست‌های واشنگتن پیدا کرده‌اند.

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: اختلافات میان دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بر سر حمایت از اوکراین، تأمین مالی جنگ و سیاست‌های دفاعی و اقتصادی در حال افزایش است و دولت‌های اروپایی تمایل بیشتری به رویارویی با واشنگتن پیدا کرده‌اند.

پولیتیکو نوشت: دولت‌های اروپایی در پی تشدید اختلافات تجاری، فشارهای آمریکا و اختلاف‌نظر درباره حمایت از اوکراین، کمتر از گذشته نگران احتمال تقابل با دولت دونالد ترامپ هستند.

یک دیپلمات اروپایی با اشاره به فشارهای آمریکا و محدود شدن حمایت واشنگتن از اوکراین به پولیتیکو گفت: «در رابطه با آمریکا، بسیاری از چیزهایی که از آن نگران بودیم، محقق شده است. حمایت چندانی از اوکراین نداریم؛ مجبور شدیم توافق تجاری نامتوازنی را بپذیریم و آنها همچنان فشار زیادی وارد می‌کنند؛ بنابراین چه چیزی برای از دست دادن داریم؟»

پولیتیکو افزود: اختلافات بر سر حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین، اولویت دادن به شرکت‌های اروپایی در قراردادهای دفاعی و پیشنهاد اعمال مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تنش میان دو سوی اقیانوس اطلس را تشدید کند.

اختلافات آمریکا و اروپا درباره میزان و نحوه حمایت از اوکراین، مذاکرات صلح، روابط با روسیه و سهم کشورهای اروپایی در تأمین هزینه‌های دفاعی، در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی تنش در روابط فراآتلانتیکی تبدیل شده است. اروپا در عین تأکید بر ادامه حمایت از کی‌یف، به دنبال کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا است.