جوان آنلاین: جنگنده های سعودی ساعاتی قبل نیروگاه برق المخا واقع در استان تعز یمن را چهار نوبت بمباران کردند.

همچنین این جنگنده های متجاوز منطقه حطاب در بخش مرزی باقم در استان صعده را هدف قرار دادند.

روز گذشته نیز یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یمن هدف ۱۰۴ حمله هوایی و موشکی عربستان قرار گرفته است.

وی گفت: این جنگنده‌ها از نوع اف-۱۵ بوده و از پایگاه هوایی خمیس مشیط و الطائف پرواز کردند و استان های الجوف، تعز، عمران، حجه، صعده، الحدیده، لحج، البیضاء و الضالع را هدف قرار دادند.