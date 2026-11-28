جوان آنلاین: دیوان عالی کانادا روز جمعه قانون ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی توسط کارکنان بخش عمومی در استان کبک موسوم به قانون ۲۱ را تأیید کرد.

این قانون معلمان، قضات و نیروهای پلیس را از استفاده از نمادهای مذهبی آشکار مانند حجاب در محیط کار منع می ‌کند.

دیوان عالی کانادا در حکمی ۵۳۲ صفحه ‌ای مدعی شد که این قانون با تعهد تاریخی و قانونی کبک به تضمین سکولاریسم در جامعه این کشور مطابقت دارد!

تصویب این قانون از سال ۲۰۱۹ با مخالفت گروه ‌های حقوق بشری و اقلیت ‌های مذهبی به ویژه مسلمانان روبه رو بوده است چرا که به طور ناعادلانه زنان مسلمان محجبه را هدف قرار می ‌دهد و فرصت اشتغال آنان در بخش عمومی را محدود می‌ کند.

استیون براون، رئیس شورای ملی مسلمانان کانادا گفت: گروه ‌هایی از جامعه صرفا به دلیل هویت و اعتقادات مذهبی خود از فعالیت در برخی مشاغل محروم شده ‌اند.

جو اورتونا رئیس شورای مدارس انگلیسی مونترال و از مخالفان قانون مذکور نیز اعلام کرد تلاش برای تغییر آن از مسیر سیاسی ادامه خواهد یافت.