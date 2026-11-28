جوان آنلاین: ژان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تاکید کرد که شکست دادن چین از لحاظ نظامی غیرممکن است.

وی اضافه کرد: هیچ کسی نمی تواند چین را از لحاظ نظامی شکست دهد. این کشور پهناور با جمعیت زیاد می داند چگونه از خود دفاع کند.

ملانشون تصریح کرد: چین عملا در قرن نوزدهم قدرت نخست جهان بود و برای شکست دادن چین، ما آنها را مجبور به استفاده از مواد مخدر کردیم اما همه اینها به پایان رسیده است.

وی گفت: چین در ایجاد زیر ساخت های مخصوص خود در معاملات مالی جهانی موفق عمل کرده و بر سیستم سوئیفت از لحاظ سرعت اجرای معاملات مالی برتری دارد. این معاملات در اروپا یک روز یا یک نصف روز زمان می برد اما در سیستم چین تنها ۱۷ ثانیه زمان نیاز دارد. من با درگیری نظامی با چین مخالف هستم. یکی از دلایل مخالفتم این است که نمی توانیم چین را شکست دهیم.