سازمان پزشکان بدون مرز به کشته شدن ۲ تن از نیروهای این سازمان در حمله رژیم صهیونیستی علیه یکی از مراکز آن در غزه واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: مسئولان سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کردند که نسبت به کشته شدن ۲ تن از نیروهای این سازمان در حمله رژیم صهیونیستی علیه مرکز آن در غزه به شدت احساس خشم و اندوه می کنند.

این سازمان اضافه کرد: مراکز ما به صورت آشکار نشان سازمان پزشکان بدون مرز را دارد و پیشتر به ارتش اسرائیل محل استقرار این مراکز ابلاغ شده بود و اسرائیل از قبل در جریان محل قرار گرفتن این مراکز قرار داشت.

این نخستین باری نیست که رژیم صهیونیستی مراکز درمانی و غیرنظامی بین المللی را در نوار غزه هدف قرار می دهد به طوری که پیشتر نیز مراکز آنروا وابسته به سازمان ملل را بمباران کرده بود.

روز گذشته نیز روزنامه «تایمز» انگلیس اعلام کرد که روایت غالب در انگلیس این است که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود و فشار پارلمان انگلیس برای گسترش تحریم‌ها علیه تل‌آویو افزایش یافته است.