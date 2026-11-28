جوان آنلاین: عبدالله دیوب وزیر خارجه کشور مالی از تحرکات دولت اوکراین در خصوص حمایت های پهپادی از گروهک های خرابکار در منطقه ساحل آفریقا انتقاد کرد و گفت: این منطقه شاهد اقدامات طرف های خارجی برای ایجاد تغییرات و روی کار آوردن رژیم های سرسپرده است.

وی در جریان نشست برگزار شده در شهر طنجه واقع در شمال مراکش تاکید کرد که اقدامات تروریستی باعث کشتار غیرنظامیان و حمله به نیروهای امنیتی و دفاعی شده و ویرانی های بیشتری را در کشورهای ساحل آفریقا برجای می گذارد.

دیوب اضافه کرد که برخی کشورها و نظام ها در پشت این گروهک های تروریستی قرار دارند و از آنها حمایت های تسلیحاتی و مالی به عمل می آورند. اوکراین یکی از این کشورها است. ما دیپلمات های اوکراینی را دیده ایم که از روابطشان با گروهک های تروریستی در شمال مالی حرف می زنند.

پیشتر نیز رسانه ها به استقرار نظامیان اوکراینی در لیبی برای انجام حملات علیه کشتی های روس اشاره کرده بودند.