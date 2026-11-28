عضو شورای عالی سیاسی یمن نسبت به تجاوز علیه این کشور به بهانه دفاع از عربستان هشدار داد.

جوان آنلاین: محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که تجاوز عربستان علیه این کشور از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد و ما هرگز تجاوز به کشورمان را به بهانه دفاع از عربستان نخواهیم پذیرفت.

وی اضافه کرد: ملت ما هرگز تجاوز و محاصره را تحمل نخواهد کرد و از صلح شرافتمندانه استقبال می کنیم.

الحوثی تصریح کرد: راه درست به سمت تحقق صلح توقف تجاوز و محاصره علیه ملت یمن است.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان توافقی با نام توافق دفاعی مکه امضا کرده اند که حمله به هر یک از این کشورها را حمله به تمام آنها تلقی می کند.

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که سیاست کنونی آنکارا حمایت از عربستان سعودی در حوزه دفاعی است و تاکنون هیچ تصمیمی برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه در خاک یمن اتخاذ نشده است.