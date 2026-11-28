سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ۱۰۴ حمله هوایی و موشکی عربستان به آن کشور خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح تحولات جاری در کشورش افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، کشورش هدف ۱۰۴ حمله هوایی و موشکی عربستان قرار گرفته است.

وی گفت: این جنگنده‌ها از نوع اف-۱۵ بوده و از پایگاه هوایی خمیس مشیط و الطائف برخاستند و استان های الجوف، تعز، عمران، حجه، صعده، الحدیده، لحج، البیضاء و الضالع را هدف قرار دادند.

سریع افزود که حمله موشکی صورت گرفته به یمن نیز از نجران عربستان انجام شده است.

همچنین رسانه‌های وابسته به انصارالله یمن گزارش دادند که جنگنده های سعودی بار دیگر و در سه نوبت شهرستان سحار غربی در شهر صعده هدف حمله قرار دادند.

دقایقی پیش نیز مناطقی در شهرستان القبیطه در استان لحج، در جنوب یمن، هدف ۹ حمله هوایی ائتلاف سعودی قرار گرفت.