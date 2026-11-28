جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای، مدعی شد که سرقت دو نفتکش ایرانی از سوی آمریکا و بازپس‌گیری آن‌ها توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نادرست است.

سنتکام همچنین گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و درخواست آمریکا از کشورهای منطقه برای کمک به تخلیه خدمه این ناو را نیز تکذیب کرد.

این فرماندهی همچنین ادعا کرد که دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز توسط آمریکا نیز نادرست است.

در حالی که ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد، سنتکام مدعی شد که نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای این کشور کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارند و ایران دیگر از نیروی دریایی واقعی برخوردار نیست.

در این بیانیه برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاست محاصره ایران، ادعا شده است که تلاش‌های آمریکا برای احیای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موفقیت‌آمیز بوده و هزاران کشتی حامل میلیاردها بشکه نفت تحت اسکورت ایالات متحده با امنیت از این آبراه عبور کردند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در پایان نیز مدعی شد که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروه رزمی همراه آن، مأموریت رزمی موفقی را به پایان رسانده و به سلامت به آمریکا بازگشتند.