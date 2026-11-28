فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: محاصره دریایی را قبل از جنگ انجام می‌دهند حین جنگ محاصره به این معناست که دشمن در جنگ شکست خورده و به اهدافش نرسیده است.

جوان آنلاین: امیر دریادار شهرام ایرانی در گفتگویی اظهار داشت: دشمن از ابتدا تمام تمرکز خود را بر دریا و سواحل گذاشته بود. یکی از اهداف اصلی‌اش دستیابی به آب‌های نزدیک ایران، از منطقه انحصاری اقتصادی تا آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های داخلی بود. دشمن در خیال خود رسیدن به بنادر، سواحل و جزایر ما را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: اراده، استقامت، ایمان و امید مردم و رزمندگان، در کنار هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و آرایش دیگر نیروهای مسلح در هوا و زمین، دشمن را چنان ناکام گذاشت که امروز تنها التماسش این است که بتواند از تنگه هرمز عبور کند. این در حالی است که مسیر پیشروی او از عمق مسدود و متوقف شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش بیان کرد: نخستین مأموریتی که نیروهای مسلح باید با افتخار انجام می‌دادند، تثبیت و متوقف کردن دشمن در عمق بود. مأموریتی که به لطف خداوند با موفقیت انجام شد و دشمن تاکنون در دریای عرب و شمال اقیانوس هند متوقف مانده است و قطعاً در آینده نیز بیش از پیش به عقب رانده خواهد شد. به‌گونه‌ای که به خلیج خوک‌ها و جایگاه اصلی خود بازگردد.

دریادار ایرانی گفت: در روز دوم جنگ، با وجود تمام تهاجمی که دشمن علیه کشور انجام داده بود و به تعبیر خودش تصور می‌کرد که می‌تواند آسیب جدی و اساسی به سامانه فرماندهی وارد کند و عملاً کشور را با شرایطی مواجه سازد که امکان واکنش مؤثر وجود نداشته باشد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: اما به لطف خداوند، در همان روز دوم جنگ، نخستین سیلی محکم را به دشمن زدیم و اولین پرتاب موشکی ما انجام شد. موشکی که تست گرم آن نیز همان روز صورت گرفت و پیش از آن، سابقه تست گرم نداشت.

وی گفت: این عملیات با رمز مبارک «یا زهرا سلام‌الله‌علیها» انجام شد و موشک مستقیماً به هدف اصلی خود، یعنی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، اصابت کرد.

دریادار ایرانی ادامه داد: شدت این اصابت به‌گونه‌ای بود که ناو مجبور شد برای تخلیه مجروحان و رسیدگی به آسیب‌های وارده، از کشورهای منطقه درخواست کمک کند. همچنین عملیات پروازی از عرشه این ناو هواپیمابر، که معمولاً جنگنده‌های اف‌ـ۱۸ از آن به پرواز درمی‌آمدند، متوقف شد.

وی با بیان اینکه محاصره دیگر معنایی ندارد. افزود: در شرایط عادی، معمولاً پیش از آغاز جنگ، محاصره را با هدف اعمال فشار بر طرف مقابل انجام می‌دهند؛ اما وقتی در جریان جنگ اعلام محاصره دریایی می‌کنید، نخستین پیامی که به طرف مقابل و افکار عمومی منتقل می‌شود، این است که شما در صحنه جنگ شکست خورده‌اید. شکست به این معنا که به اهداف خود نرسیده‌اید.

وی ادامه داد: دشمن اهدافی را برای سه روز، هفت روز و زمان‌های مشخص دیگر تعریف کرده بود، اما به هیچ‌یک از آن اهداف نرسید. حتی بخشی از حضور آنها در منطقه نیز از بین رفته و ناچار به عقب‌نشینی شده‌اید. این مساله بسیار مهمی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: دشمن تلاش کرد با روش‌هایی واقعاً غیراخلاقی و سبعانه، به تعبیر خودش، به تمام سامانه فرماندهی ما آسیب وارد کند و عزیزان ما را به شهادت برساند؛ اما تصور نمی‌کرد که در بدنه این کشور، آنچه به‌عنوان نیروهای مسلح و نمایندگان مردم حضور دارد، از چه ظرفیت عظیمی برخوردار است.

دربادار ایرانی تصریح کرد: به اعتقاد من، دشمن هنوز پیام بزرگ این مفهوم را درک نکرده است؛ مفهوم مردمی که مبعوث شده‌اند و از ایمان، امید، اراده و استقامتی برخوردارند که اجازه نمی‌دهد در برابر فشار و ضربه دشمن تسلیم شوند.

وی گفت: ایرانی‌ها از آن دسته ملت‌هایی نیستند که اگر نخستین سیلی را بخورند، طرف دیگر صورت خود را نیز پیش ببرند و بگویند این طرف را هم بزنید بلکه پاسخ می‌دهند و در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: مبنای حرکت ما همین دو تدبیر محکم و راهبردی است و با اتکا به آن‌ها، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهیم داد.

دریادار ایرانی گفت: در حال حاضر، تمام تلاش دشمن این است که همانند هفتم آذر ۱۳۵۹، شاهرگ اقتصادی کشور ما را به هر شکل ممکن مسدود کند. دشمن هر روز واژه و عنوان جدیدی برای این اقدام انتخاب می‌کند؛ یک روز از «دروازه آهنین» سخن می‌گوید و روز دیگر از «حوزه سربی» و مدام به دنبال این است که راهی پیدا کند تا مانع عبور ایرانی‌ها از این محاصره شود.

وی گفت: اما به لطف خداوند، این عبور در حال انجام است و بنادر ما امروز فعال هستند.

دریادار ایرانی ادامه داد: اینجا لازم می‌دانم از عزیزانی یاد کنم که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. همان نیروهای فعال در عرصه دریا، حوزه کشتیرانی و نفتکش‌ها که شبانه‌روز در حال تلاش و فعالیت هستند. ما از نزدیک در کنار این عزیزان حضور داریم و شاهد زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها هستیم.

وی ادامه داد: میدان در حال حاضر با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر نیز با همین اقتدار ادامه پیدا خواهد کرد. البته تدابیر لازم ابلاغ شده و قطعاً در ادامه، محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نکته مهمی که مردم عزیز ما با آن آشنا هستند و دشمن نیز باید آن را بداند، این است که تدبیر ابلاغ‌شده، تداوم این مسیر و تقویت رویکرد اقتدار است. رویکرد ما، قوی‌تر شدن خواهد بود.

دریادار ایرانی گفت: دشمن تلاش دارد میدان را به سمتی هدایت کند که انسجام و اتحاد ملی ما را از بین ببرد و فشار بیشتری بر مردم وارد کند. البته نیت شوم آن‌ها از ابتدا متوجه مردم ایران بود. آن‌ها از همان ابتدا با ایران بزرگ اسلامی مسئله داشتند و حتی اهداف خود را نیز به زبان آوردند و صراحتاً اعلام کردند که به دنبال چه چیزی هستند.

وی گفت: اما به لطف خداوند، میدان امروز با اقتدار در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر نیز با همین اقتدار ادامه پیدا خواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: البته تدابیر لازم ابلاغ شده و قطعاً در ادامه، محدودیت جغرافیایی نخواهیم داشت. این نکته مهمی است که مردم عزیز ما با آن آشنا هستند و دشمن نیز باید آن را بداند.

وی افزود: تدبیر ابلاغ‌شده، حرکت در مسیر تقویت اقتدار و قوی‌تر شدن است. این همان تدبیری است که از سوی معظم‌له، فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ابلاغ شده است. ان‌شاءالله همواره سلامت باشند.

انتقام شهدای ناوشکن دنا را می‌گیریم

دریادار ایرانی درباره شهدای ناوشکن دنا گفت: انتقام شهدای عزیزمان را نیز دنبال خواهیم کرد. شهدایی که دشمن با نهایت ناجوانمردی آن‌ها را به شهادت رساند و تمام قواعد و عرف بین‌المللی را زیر پا گذاشت.

وی افزود: می‌خواهم مردم عزیز کشورمان این نکته را بدانند که ما دریایی‌ها، در سراسر دنیا، یک اصل و آموزش بنیادین داریم. اصلی که از ابتدا به همه ما آموزش داده می‌شود و در طول تاریخ همواره بر رعایت آن تأکید شده است. اما امروز نیروی دریایی آمریکا این اصل را برای همیشه زیر پا گذاشت و نام خود را در تاریخ به‌عنوان نیرویی ثبت کرد که به دزدی دریایی روی آورده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: آن‌ها دو نفتکش ما را سرقت کردند و ما در همان اثنای جنگ رفتیم و آن‌ها را پس گرفتیم. علاوه بر این، رفتار آن‌ها مصداق قاچاقچی‌گری نیز بوده است.

وی گفت: اما بدتر از همه این موارد، رفتار غیراخلاقی آن‌ها با نیروهایی است که دیگر توان عملیاتی و امکان تهدید ندارند. در آموزش‌های حرفه‌ای نیروی دریایی به ما یاد داده‌اند که حتی اگر طرف مقابل دشمنی در بالاترین سطح باشد، وقتی توان عملیاتی او از بین رفته و ابزار و امکاناتش گرفته شده است، دیگر حق نداریم به ملوانان او آسیبی برسانیم. زیرا آن‌ها در چنین شرایطی دیگر تهدیدی برای ما محسوب نمی‌شوند.

دریادار ایرانی تصریح کرد: اما طرف مقابل نه‌تنها این اصول را رعایت نکرد، بلکه نهایت بی‌اخلاقی را از خود نشان داد، قطعاً فرماندهان و ملوانان نیروی دریایی آمریکا به‌خوبی می‌دانند که درباره چه موضوعی صحبت می‌کنم و درک می‌کنند که این رفتار چه میزان موجب تحقیر آن‌ها در عرصه بین‌المللی شده و خواهد شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این اتفاق نیز در تاریخ ثبت شد؛ حتی زحمت یک اطلاع‌رسانی به‌موقع را هم به خود ندادند. ما اساساً نیازی به کمک آن‌ها نداشتیم، اما اگر اطلاع‌رسانی می‌کردند، پیکر مطهر همرزمان و شهدای عزیزمان ۱۱ تا ۱۲ ساعت روی آب باقی نمی‌ماند و می‌توانستیم زودتر برای امدادرسانی و انتقال پیکرهای مطهر آن‌ها اقدام کنیم.

دریادار ایرانی گفت: تمام این اتفاقات در کنار یکدیگر قرار خواهد گرفت و ان‌شاءالله در نهایت، زمینه پاسخ‌گویی و مجازات عاملان این جنایت‌ها فراهم خواهد شد.

وی گفت: امروز نیروهای دریایی آمریکا در یگان‌های خود، در طول هفته تنها پنج وعده غذای گرم دریافت می‌کنند. این نکته بسیار مهمی است؛ یعنی در مجموع، فقط پنج وعده غذای گرم در هفته برای آن‌ها فراهم می‌شود و سایر وعده‌های غذایی به‌صورت بسته‌بندی‌شده و آماده در اختیارشان قرار می‌گیرد. اما محتویات داخل آن‌ها وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

دریادار ایرانی ادامه داد: نکته دیگر اینکه امروز از هر ۱۰ نفر از نیروهای آن‌ها، ۹ نفر مستقیماً به مسئولانی که آن‌ها را وارد چنین معرکه‌ای کرده‌اند، اعتراض می‌کنند و حتی الفاظ توهین‌آمیزی به کار می‌برند. نمی‌توانم آن واژه‌ها را بیان کنم، اما واقعیت این است که از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر چنین واکنشی دارند.

وی تصریح کرد: امروز دشمن واقعاً نمی‌داند که در تنگه هرمز، در شرق یا غرب این تنگه، چگونه آسیب می‌بیند. با وجود هجمه‌ای که به راه انداخته و به‌ قول خودش، با اشراف اطلاعاتی‌ که دارد، ببینید چه اتفاقی می‌افتد: می‌خواهند یک کشتی را عبور بدهند؛ چهار ناو در اطراف آن هستند، چهار پهپاد بالای سرش پرواز می‌کنند، جنگنده و بالگرد نیز در آسمان حضور دارند و به‌قول خودشان، نیروهای آماده‌باش دارند که به‌سرعت اعزام می‌کنند.

دریادار ایرانی افزود: با این همه، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ یک موشک رها می‌کند و به یک قایق صیادی اصابت می‌کند! یعنی هنوز نمی‌فهمد از کجا ضربه می‌خورد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این اتفاق مربوط به یک یا دو روز نیست؛ تقریباً هر روز تکرار می‌شود. هر شناوری را که وارد صحنه می‌کنند، همان شناور با برادران عزیزم در نیروی دریایی سپاه، سردار عظمایی و همه همرزمان عزیزشان، و همچنین همرزمان بنده در صحنه، حتماً مقابله می‌کند.

وی ادامه داد: اینکه کدام‌یک از ما هدف را می‌زنیم و کدام‌ یک از طرف مقابل، موضوعی است که از قبل هماهنگ و تعریف شده است. در نهایت، مشخص می‌کنیم که کدام بخش این کار را انجام دهد و عملیات اجرا شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: خدا را شکر می‌کنیم. ظرفیت‌هایی که امروز به میدان آمده‌اند، چه در حوزه پدافند و چه در زمینه کاهش آسیب‌هایی که ممکن بود به نیروی انسانی ما وارد شود، موجب شده‌اند که این آسیب‌ها به حداقل ممکن برسند؛ واقعاً در حداقل حداقل.

دریادار ایرانی گفت: با وجود اینکه درگیری مستقیم داریم گاهی ممکن است دشمن حرکتی انجام دهد اما بلافاصله پاسخ آن را دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد: در حوزه پدافند نیز، خدا را شکر، وضعیت ما روزبه‌روز در حال ارتقاست. البته پدافندی که عرض می‌کنم، جدا از پدافند قرارگاه مشترک پدافند هوایی است. در حوزه آفند هم، همان‌طور که اشاره فرمودید، سلاح‌ها و تجهیزاتی که امروز در اختیار داریم، چه با سرنشین و چه بدون سرنشین، دقیقاً همان‌طور که فرمودید، در لبه فناوری قرار دارند.

در صورت خطا، سلسله‌ای از عملیات‌ها علیه دشمن اتفاق خواهد افتاد

فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطر نشان کرد: دشمن امروز می‌داند و آگاه است که موشکی که ما در روز دوم جنگ شلیک کردیم، بدون آنکه پیش از آن تست گرم شده باشد، در همان عملیات علیه دشمن به کار گرفته شد و موفق بود. اما موشکی که امروز در اختیار داریم، دیگر آن موشک نیست.

وی گفت: دشمن باید بداند که نه یک عملیات، بلکه عملیات‌هایی در پیش است که این اتفاق را رقم خواهد زد.

دریادار ایرانی افزود: البته نقطه پایانی این عملیات‌ها صرفاً شکستن محاصره نیست. همان‌طور که عرض کردم، هدف، اخراج آن‌ها از سراسر منطقه غرب آسیاست؛ ان‌شاءالله باید محدوده اقیانوس هند را هم ترک کنند.

وی ادامه داد: راهبرد دفاعی ما دیگر صرفاً بر مرزهای آبی کشورمان متمرکز نیست؛ ما در آب‌های بین‌المللی نیز اثرگذاری داریم. در حال حاضر، درگیری ما اساساً در آب‌های بین‌المللی جریان دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: تدبیری که ابلاغ شد، این بود که دیگر محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. به نظرم دشمن باید این نکته را به‌خوبی متوجه شود. آن تدبیر شهید ما که فرمودند «ملت مبعوث‌شده با شما برخورد خواهد کرد»، به‌درستی درک نشد. امروز نیز آقای حاضر ما اعلام فرمودند که دیگر محدودیت جغرافیایی وجود ندارد و این موضوع را به نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

وی تاکید کرد: بنابراین، دشمن باید بداند که محدودیت جغرافیایی برای ما برداشته شده است. دست ما اکنون باز است و می‌توانیم هر اقدامی را که ابلاغ شده، ان‌شاءالله در آینده نزدیک انجام دهیم.