جوان آنلاین: دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به مناسبت روز بسیج خطاب به بسیجیان گفت: با حضور شما، دشمن اسرائیلی نخواهد توانست در سرزمین ما به اشغالگری ادامه دهد. فعالیت‌های خود را در محل کار، دانشگاه‌ها، مغازه‌ها و زمین‌های کشاورزی‌تان، همانند گذشته ادامه دهید و هرجا که ضرورت ایجاب می‌کند برای دفاع هوشیار و آماده باشید.

به گزارش ایرنا به نقل از المنار، شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی به مناسبت روز بسیج گفت: روز بسیج در ۲۶ نوامبر سرآغاز سازماندهی پتانسیل و ظرفیت‌های ملت از جوانان و مردان و زنان و نوجوانان از جایگاه‌ها و عرصه‌های مختلف فعالیت آنها در جامعه است و آنها کسانی هستند که در میادین جهاد و نهضت اجتماعی مشارکت دارند و داوطلبانه برای تحقق استقلال، آزادی، عزت و حمایت نسل‌ها در مسیر استقامت، جان و مال خود را فدا می‌کنند. وی افزود: بسیج از ابتکار‌های امام خمینی (ره) برای سازماندهی و استفاده از پتانسیل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همه اقشار مردم است که از سوی امام شهید خامنه‌ای ادامه یافت و مورد تأیید و حمایت قرار گرفت. سید شهدای امت سیدحسن نصرالله و شهیدان والامقام در تقویت تشکل‌های بسیج مردمی و حضور آنها در لبنان نقش ایفا کردند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان بیان کرد: جوانان بسیجی به اسلام ناب محمدی تحت لوای ولایت پایبند هستند و پرچمدار امام مهدی (عج) هستند. آنان مجاهدان استشهادی و جان برکفی هستند که به سیدالشهدا امام حسین (ع) اقتدا می‌کنند و این قول خداوند درباره آنها صدق می‌کند: «در برابر مؤمنانْ فروتن‌اند، و در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد می‌کنند، و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای نمی‌ترسند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد می‌دهد». شیخ نعیم قاسم بیان کرد: شما‌ای بسیجی‌ها حضور جهادی استثنایی در میدان و عرصه جهاد و مقاومت داشته‌اید و سهم بزرگی در پایداری افسانه‌ای مقاومت ما داشته‌اید. دبیرکل حزب‌الله ادامه داد: میادین و عرصه‌های جانفشانی شاهد غیرت، شجاعت و پایداری شما هستند. ما در کنار یکدیگر درخشش خانواده‌ها، بستگان و فرزندانمان را تجربه کردیم؛ کسانی که با نیرویی نورانی به بسیج قدرت بخشیدند؛ نیرویی که همگان آن را دیدند و با فداکاری، امید و اطمینان به پیروزی می‌درخشید. فداکاری‌های مجاهدان، نیرو‌های شریف مقاومت و جانفشانی‌های شما بزرگ است، اما این بهایی است که همگی برای دستیابی به عزتی که خواهان آن بودیم، پرداخته‌ایم. وی تأکید کرد: با حضور شما، دشمن اسرائیلی نخواهد توانست در سرزمین ما به اشغالگری ادامه دهد. فعالیت‌های خود را در محل کار، دانشگاه‌ها، مغازه‌ها و زمین‌های کشاورزی‌تان، همانند گذشته ادامه دهید و هرجا که ضرورت ایجاب می‌کند برای دفاع هوشیار و آماده باشید. این الگوی بسیج شکست‌ناپذیر است، بسیجی هرجا که باشد بنیانگذاری می‌کند، می‌سازد، می‌آموزد، آموزش می‌هد، کشاورزی می‌کند و از خانواده خود مراقبت می‌کند و درهمان حال با اراده، صراحت و شجاعت در برابر دشمنان می‌ایستد. این بسیج به خواست خداوند متعال، همواره پیروز خواهد بود.