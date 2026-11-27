تأسیس بسیج در آذرماه ۱۳۵۸ را نمی‌توان تنها یک تصمیم سازمانی یا واکنشی مقطعی به تهدید‌های دشمن دانست. این نهاد در فاصله‌ای کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و کمتر از یک ماه پس از تسخیر لانه جاسوسی - که از آن به عنوان انقلاب دوم یاد می‌شود - شکل گرفت. چنین زمانی، خود بیانگر آن است که بسیج محصول یک تحول جمعی و ثمره عینی «بعثت عمومی» بود؛ همان مقصد عمومی که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و بار دیگر در جریان تسخیر لانه جاسوسی برای حفظ استقلال کشور و پیشبرد آرمان‌های متعالی آن ظاهر شد.

در روزگاری که تهدید حمله نظامی امریکا به ایران بسیار نزدیک بود، بسیج برای آن شکل گرفت که آن بعثت عمومی را در برابر تهدیدات دشمن سازماندهی کند. به بیان دیگر، اگر بعثت اول به ر‌هایی ایران از استبداد و استکبار انجامید، تهدیدات دشمن ضرورت شکل‌گیری نیرویی سازمان‌یافته - از دل مردم مبعوث‌شده- را ایجاب می‌کرد که بتواند این مردم را در مقابل تهدیدات دشمن سازماندهی کند. امام نیز همین مسیر را پیمود و بسیج را در امتداد همان مشارکت عمومی و دفاع مردمی تعریف کرد.

امروز حدود پنج دهه از تأسیس بسیج می‌گذرد. در این نیم قرن، شرایط کشور و محیط تهدید تغییر کرده است؛ تهدیدات بالقوه دشمن به تهدیدات بالفعل تبدیل شده و در دوسال اخیر دو جنگ ددمنشانه علیه ملت ایران به راه افتاده است. در چنین وضعیتی، پس از نهم اسفند ۱۴۰۴ و شهادت قائد امت و امام مجاهد شهید خامنه‌ای، بار دیگر بعثتی عمومی شکل گرفت که کشور را حفظ کرد.

طبیعی است که پس از گذشت حدود نیم قرن از بعثت اول ملت، در دوره‌ای که کشور همچنان در برابر تهدیدات دشمن قرار دارد و دشمن هنوز از نابودی انقلاب اسلامی، ایران و ملت قهرمان ایران ناامید نشده است، بعثت عمومی مردم باید در قالب یک بسیج جدید تبلور پیدا کند. اینجاست که سخن از «فصل نوزایی و نوسازی بسیج» معنای عینی می‌یابد. بسیج چه در سطح سازمانی و چه نهضتی باید تحول و تولدی جدید را تجربه کند و با گام‌های بلند، محکم و حساب‌شده به‌سوی تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» راه بپیماید. چنین هدفی تنها با گسترش روحیه بسیجی در جای‌جای کشور و تکثیر آن در اجزای جامعه امکانپذیر است.

تک‌تک ایرانیان مشتاق ایران باید بتوانند در این شبکه گسترده جایی برای خود بیابند و سازمان بسیج باید تنظیم و مدیریت نسخه‌های پیشرفته‌تر و جدیدتری از بسیج را با استفاده از ملت بعثت‌یافته در دستور کار قرار دهد؛ نسخه‌هایی که با نیاز‌های نسل جدید، مسائل نوپدید و تهدید‌های پیچیده امروز هم‌خوان باشد.

باید برای انبوه کسانی که عضو مصطلح بسیج نبوده‌اند، ولی تفکر و مکتب بسیج را می‌ستایند و در عمل، همان روحیه مسئولیت‌پذیری، ایثار و خدمت به مردم را بازتولید می‌کنند، میدانی فراهم کرد که آنها نیز برای این میثاق گرانبها فعال شوند.

عرصه خدمت بسیج جدید محدود نیست و بسیجی برای خود چارچوب محدودکننده‌ای برای جهاد نمی‌شناسد. همان‌گونه که تا به حال بسیجیان کاستی‌های بسیاری از نهاد‌های رسمی و غیررسمی را جبران کرده‌اند، بار‌های عظیم ناکارآمدی‌های دیوان‌سالاری که غبارشان چشمان هم‌میهنان‌مان را تنگ می‌کند، باید از روی زمین برداشته شود و این بدون بسیج ممکن نیست.

این ظرفیت، نشان‌دهنده آن است که روحیه بسیجی با رفتار خود بسیجیان قابل‌تکثیر در اجزای جامعه است. بنابراین، گسترش روحیه بسیجی در سراسر کشور نه یک شعار تبلیغی، بلکه راهبردی واقعی برای افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و ارتقای توان حل مسئله در جامعه است.

در نگاه آینده‌نگر، بسیج ایرانیان مبدأ پیشرفت‌های چشمگیر آینده است. حل مشکلات کشور و دستیابی به فرصت‌های جدید و بدیع، با استفاده از قدرت عظیم بسیجیان و اصحاب میادین و جان‌فدایان، نه تنها ممکن، بلکه ضروری است. بسیج جدید باید در قامت ملت مبعوث‌شده ایران شکل بگیرد و تولد دوباره‌ای برای بسیج در جهت بعثت دوم انقلاب رقم بخورد. چنین بسیجی است که می‌تواند میان نسل‌ها، نیاز‌های جدید و تهدید‌های بالفعل دشمن پل بزند و همان نقش تاریخی سازماندهی بعثت عمومی را در نیم‌قرن دوم انقلاب ایفا کند.