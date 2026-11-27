جوان آنلاین: پیکر رضا امیرخانی، نویسنده شناخته‌شده ادبیات معاصر ایران، جمعه ششم آذرماه در میان بدرقه دوستان، نویسندگان و اهالی فرهنگ و ادب در قطعه ۵۱ بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد. نویسنده‌ای که در طول چند دهه فعالیت ادبی، با آثاری، چون «ارمیا»، «منِ او»، «بی‌وتن» و «قیدار» جایگاهی ویژه در داستان‌نویسی معاصر ایران پیدا کرد و سرانجام در جوار مزار پدرش، محمدعلی امیرخانی، آرام گرفت.

به گزارش جوان، آیین تشییع و خاک‌سپاری مرحوم رضا امیرخانی با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، ادبی و هنری برگزار شد. حسین محمدی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در این مراسم حضور داشت.

پیکر امیرخانی بر دوش خادمان حرم امام رضا (ع) تشییع شد و در طول مراسم، نوا‌های مذهبی از جمله «علی موسی‌الرضا» و «آمده‌ام شاه پناهم بده» طنین‌انداز بود. حاضران نیز با این نوا‌ها همراهی می‌کردند.

پس از ذکر مصیبت اهل بیت (ع) و خواندن روضه حضرت عباس (ع)، پیکر این نویسنده با ندای «یا حسین» بدرقه شد و سرانجام در کنار مزار پدرش در قطعه ۵۱ بهشت زهرا آرام گرفت.

برای خوشامد نمی‌نوشت

مراسم بدرقه مرحوم امیرخانی، فرصتی برای مرور ویژگی‌های شخصیتی و ادبی او از نگاه دوستان و همکارانش نیز بود.

محسن‌حسام مظاهری، نویسنده و پژوهشگر درباره شخصیت و سبک نویسندگی مرحوم امیرخانی می‌نویسد: «رضا حرفه‌ای بود و به قواعد حرفه‌ای‌بودن هم پایبندی داشت. خیلی‌ها پژوهشگران خوبی هستند، خیلی‌ها حتی نویسندگان خوبی هستند، اما حرفه‌ای نیستند؛ به این معنا که نویسندگی‌شان تابع برنامه‌ریزی و محاسبات زمانی و مالی باشد. اما رضا اینگونه بود. برای همین مثلاً در خانه نمی‌نوشت، نوشتن مخصوص دفتر کارش بود. برای آغاز و انجام نگارش کتاب‌هایش برنامه‌ریزی دقیق و جدول زمانی داشت؛ حتی نمودار پیشرفت روزانه می‌کشید؛ مثلاً برای نگارش یک رمان. برای چاپ کتاب هم حساب و کتاب دقیق مالی می‌کرد؛ و دریغ که مرگ، بیرون از همه برنامه‌ریزی‌ها سر می‌رسد و برهم‌زننده همه محاسبات است.»

محمدرضا اسلامی نیز در کانال شخصی‌اش اینگونه از مرحوم امیرخانی یاد می‌کند: «رضا امیرخانی نماند که قصّه این روز‌های ایران را بنویسد. رفت و کشور را تنها گذاشت. جادوی کلمات او و آن «شگفتانه جملاتی» که می‌نوشت، دیگر نگاشته نخواهند شد. رفت تا در بهشت ازلی و شکرستان مجاور شمس‌الدین محمدحافظ شیراز بنشینند (متکئین علیها متقابلین) و حافظ برایش غزل بخواند و او برای حافظ رمان. جادوی کلمه و رمان را همراه با خودش برد تا برای آل‌احمد آنجا قصه بخواند و بشنود.»

نویسنده‌ای فراتر از مرزبندی‌های سیاسی

سعید بیابانکی، شاعر، در گفت‌و‌گو با ایبنا با ابراز اندوه از درگذشت این نویسنده گفت: امروز روز بسیار تلخی برای من است. امیرخانی فقط یک نویسنده نبود. انسانی به‌شدت رفیق‌دوست بود که با وجود تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی، توانسته بود با طیف‌های مختلف ارتباط برقرار کند و خود را محدود به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی نکند. او با اشاره به صراحت لهجه و روحیه انتقادی امیرخانی افزود: امیرخانی در بیان دیدگاه‌هایش صراحت داشت و از نقد و اظهارنظر ابایی نمی‌کرد. به نظرم نوعی جادوگری در قلم او وجود داشت؛ بخشی از این توانایی حاصل تلاش و ممارست خودش بود و بخشی نیز موهبتی بود که خداوند به او عطا کرده بود. او واقعاً با قلمش جادوگری می‌کرد.

بیابانکی با اشاره به قدرت تخیل و تصویرسازی در آثار این نویسنده ادامه داد: وقتی آثار او را می‌خوانید، با حجم گسترده‌ای از تخیل و تصویر روبه‌رو می‌شوید. او حتی می‌توانست از زبان یک زن سخن بگوید و جهان فکری، شغل و زندگی او را با ظرافت به تصویر بکشد. هرچه درباره توانایی ادبی امیرخانی بگویم، باز هم کم است.

این شاعر با تأکید بر ماندگاری آثار امیرخانی اظهار کرد: به نظرم ادبیات ایران سرمایه بزرگی را از دست داده است. تنها توصیه‌ای که می‌توانم به علاقه‌مندان داشته باشم، خواندن آثار امیرخانی است. او در زبان فارسی زنده است. آثارش بخشی از زندگی و فرهنگ ما هستند و کلامش محدود به زمان و مکان نیست. بی‌تردید نام و آثار او ماندگار خواهند ماند.

قاسمعلی فراست، نویسنده، نیز با اشاره به ویژگی‌های ادبی آثار رضا امیرخانی به ایبنا گفت: امیرخانی را به چند دلیل دوست دارم و معتقدم او همیشه در قلب ما باقی خواهد ماند.

او شخصیت‌پردازی و رفتار شخصیت‌های داستانی، قدرت قلم و توانایی نویسندگی و همچنین مفاهیم پنهان و لایه‌های معنایی آثار امیرخانی را از مهم‌ترین ویژگی‌های نویسندگی او دانست.

فراست با تأکید بر نوآوری و تحول در آثار این نویسنده ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم او این بود که تلاش می‌کرد هر داستانش از نظر فرم و ساختار با اثر قبلی تفاوت داشته باشد. در آثار او همواره نوعی تغییر، تکامل و سیر صعودی دیده می‌شد. برای بیان علاقه‌ام به امیرخانی حتی واژه دوست داشتن هم کم است؛ او در قلب ما ماندگار خواهد بود.

کارنامه‌ای در چند گونه ادبی

مرحوم امیرخانی، متولد سال ۱۳۵۲ در تهران، دانش‌آموخته رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف بود. نویسنده‌ای که فعالیت ادبی خود را با داستان‌نویسی آغاز کرد، اما به‌تدریج در حوزه‌های دیگری، چون سفرنامه‌نویسی، جستارنویسی و نقد فرهنگی و اجتماعی نیز قلم زد.

او با انتشار رمان «ارمیا» در سال ۱۳۷۴ وارد فضای جدی ادبیات داستانی شد و با انتشار «منِ او» در سال ۱۳۷۸ به یکی از چهره‌های شناخته‌شده داستان‌نویسی پس از انقلاب تبدیل شد. «بی‌وتن»، «قیدار» و «ره‌ش» از دیگر رمان‌های مهم او هستند که هر یک در دوره‌ای از فعالیت ادبی‌اش مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفتند.

امیرخانی در کنار داستان‌نویسی، در حوزه سفرنامه نیز تجربه‌های قابل‌توجهی داشت. «داستان سیستان» و «جانستان کابلستان» حاصل نگاه و تجربه‌های او در سفر و مواجهه با جغرافیا، فرهنگ و زندگی اجتماعی هستند. در حوزه جستار و نقد فرهنگی نیز کتاب‌هایی، چون «نشت نشا» و «نفحات نفت» را منتشر کرد که در آنها به مسائل آموزش عالی، فرهنگ عمومی و ساختار‌های مدیریتی و اقتصادی کشور پرداخت.

رمان «ره‌ش» نیز از آثار شاخص کارنامه اوست که در سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار گرفت. این کتاب در یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد نیز در بخش رمان و داستان بلند برگزیده شد.

امیرخانی همچنین در مقطعی ریاست هیئت‌مدیره انجمن قلم ایران را بر عهده داشت و در کنار فعالیت‌های ادبی، با یادداشت‌ها و اظهارنظر‌های فرهنگی و اجتماعی خود در فضای عمومی نیز حضور فعالی داشت.

این نویسنده یک‌شنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴، هنگام پرواز با پاراگلایدر در منطقه مشاء دماوند دچار سانحه شد و بر اثر سقوط، آسیب‌های جدی از جمله ضربه مغزی را تجربه کرد. او پس از انتقال به بیمارستان و طی دوره‌ای طولانی از درمان و مراقبت، حدود یک سال با عوارض ناشی از این حادثه دست‌وپنجه نرم کرد و سرانجام دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ درگذشت.

با خاک‌سپاری رضا امیرخانی، فصل زندگی یکی از نویسندگان پرخواننده و تأثیرگذار ادبیات معاصر ایران به پایان رسید؛ اما کتاب‌ها و شخصیت‌هایی که در جهان داستانی‌اش خلق کرد، همچنان پیش روی خوانندگان قرار دارند. شاید بهترین راه برای ادامه گفت‌و‌گو با نویسنده‌ای که دیگر در میان ما نیست، بازگشت به همان کلماتی باشد که سال‌ها برای نوشتنشان وقت گذاشت.