فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه گستره جنگ از دریا به اقیانوس‌ها کشیده شده است، تأکید کرد: دشمن هر آنچه در توان داشت به کار گرفت تا بتواند یک شناور را از تنگه هرمز عبور دهد، اما زهی خیال باطل، زیرا این تنگه همچنان بسته است.

به گزارش ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی، در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به عملکرد نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ اظهار کرد: تنگه هرمز، تنگه احد ولایت است و رزمندگان ولایتمدار اجازه ندادند دشمن نه‌تنها به آب‌های سرزمینی، بلکه به آب‌های نزدیک آن نیز نفوذ کند. وی افزود: در روز‌های ابتدایی جنگ، دلاورمردان شجاع کشورمان نخستین موشک تست‌نشده خود را آزمایش کردند و این موشک به قلب ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن زده شد و دشمن مجبور شد به سواحل کشور‌های جنوبی پناه ببرد. ایرانی با اشاره به تلاش دشمن برای عبور شناور‌ها از تنگه هرمز گفت: امروز دشمن هر آنچه به صحنه آورده بود، به کار گرفت تا بتواند یک شناور را از تنگه هرمز عبور دهد، اما زهی خیال باطل، زیرا فرمان مردم این است که تنگه هرمز بسته بماند و این تنگه همچنان بسته است. فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمن امروز در دریا دچار استیصال شده است، گفت: از خلبانان و سربازان تا فرماندهان دشمن، همه مستأصل هستند و نمی‌دانند از کجا، چگونه و با چه وسیله‌ای مورد تهاجم قرار می‌گیرند. ایرانی با اشاره به بازپس‌گیری دو نفتکش به‌سرقت‌رفته اظهار کرد: دشمن دو نفتکش ما را به سرقت برد، اما تکاوران دلاور نیروی دریایی ارتش وارد عمل شدند و این نفتکش‌ها را پس گرفتند. زمانی که نیرو‌های ما وارد کشتی شدند، تیم مستقر برای حفاظت از آن در خواب بود. وی همچنین با انتقاد از اقدامات دشمن در تنگه هرمز گفت: آنها برای عبور شناور‌ها از تنگه هرمز مبالغی بالغ بر میلیون‌ها دلار دریافت می‌کنند و حتی پیش از عبور شناور، پول را مطالبه می‌کنند، اما زمانی که همان شناور مورد اصابت قرار می‌گیرد، مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. دریادار ایرانی با اشاره به اقدامات خصمانه دشمن تأکید کرد: پاسخ پدرکشی، برادرکشی و کودک‌کشی را حتماً خواهیم داد و انتقام عزیزانمان را خواهیم گرفت. دشمن به‌خوبی می‌داند که اگرچه با تمام ناجوانمردی قوانین را زیر پا گذاشته است، پاسخ این اقدامات را دریافت خواهد کرد.