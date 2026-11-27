جوان آنلاین: در مراسم هم‌عهدی جمعی از بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در رواق کشور دوست، رئیس سازمان بسیج با تأکید بر تداوم راه رهبر شهید و آرمان‌های انقلاب اسلامی، از عزم بسیجیان برای استمرار مسیر مقاومت، صیانت از امنیت و پیشرفت ایران سخن گفت و تأکید کرد ملت ایران با اتکا به وعده‌های الهی، سرنوشتی مشابه صدام را برای مستکبران رقم خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام طائب پنج‌شنبه شب در مراسم هم‌عهدی بسیجیان با رهبر معظم انقلاب در رواق کشوردوست گفت: امروز در این مکان مقدس، جمعی از بسیجیان، برادران و خواهران به نمایندگی از همه بسیجیانی که در ساعت معین در سراسر کشور، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها جمع شدند تا با امام خود تجدید میثاق کنند، ما هم هم‌عهد می‌شویم که در پیروی از امام خود، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، راه امامین انقلاب را ادامه می‌دهیم. این مسیر را ادامه می‌دهیم و قاطعانه می‌گوییم: «ای قائد شهید، مقام معظم رهبری؛ امید و توکل ما به خداست. قدرت را مختص به خداوند می‌دانیم؛ عزت و سربلندی را برای خداوند می‌دانیم.» اگر به ما فرمودید در مقابل دشمنان شدید باشید، عهد می‌بندیم همان‌گونه که بسیجیان گذشته و فرماندهان ما در مقابل دشمن ایستادند، ما هم ایستادگی کنیم. در این مسیر از کودک در شکم مادر تا پیرمرد شهید شدند و این نوا را فریاد زدند که «اشداء علی الکفار».

طائب ادامه داد: ما از خداوند می‌خواهیم و عهد می‌بندیم که مصداق مستضعفان قرآنی بشویم. این منت بزرگ الهی بر مستضعفان جهان نازل می‌شود و آن هم این است که امام عصر ما، حضرت حجت، ظهور پیدا می‌کنند. دشمن می‌خواهد ملت‌های مستضعف را تضعیف کند، اما با ظهور حضرت مهدی، زمین به مستضعفان به ارث می‌رسد. درست است که امروز قائد ما شهید شد و نمی‌توانیم طبق سال‌های گذشته به خدمت ایشان بیاییم و گزارش بدهیم، اما امروز به امام خود که این شجره طیبه را ایجاد کرد و امام شهید خود گزارش می‌دهیم و می‌گوییم‌ای امام،‌ای قائد شهید، ما بسیجیان، مستضعفان ملت و جهان ایستاده‌ایم و مسیر مقاومت را ادامه می‌دهیم. امنیت کشورمان را تأمین می‌کنیم و دست به دست هم می‌دهیم تا کشورمان را آباد کنیم. تولید علم خواهیم کرد و با کار و تلاش، پیشرفت خود را به همه دنیا نشان می‌دهیم. از همه کشور‌های دنیا دعوت می‌کنیم که به اینجا بیایند و مقاومت یک ملت را ببینند. اینکه یک ملت قوی به پیروی از رهبر قوی خود چگونه دشمن را به زانو درآورد؟

رئیس سازمان بسیج با تأکید بر اینکه امریکا در این جنگ شکست خورده است، گفت: امروز خود مردم امریکا می‌گویند یک جنگ بی‌نتیجه راه انداختید و در آن چیزی به جز شکست به دست نیاوردید. هر چه ادوات جنگی داشتند را آوردند، اما شکست خوردند. به آنها می‌گوییم به جای اینکه سال‌ها بعد آمار‌ها منتشر شود، خودشان بگویند چه تعداد دکتر روان‌شناس برای ناو‌های خود آوردند تا سربازهایشان را درمان کند. بگویید چه تعداد دکتر برای پایگاه‌های خود آوردید؟ آمار تمرد در ارتش خود را همین امروز اعلام کنید. طائب با اشاره به اینکه امام قوی ما، ملت قوی درست کرد، خاطرنشان کرد: این امام مقتدر تا آخرین لحظه ایستاد، حتی آینده را برای ملت خود پیش‌بینی کرد و گفت اگر اتفاقی بیفتد این ملت مبعوث می‌شود. امشب در اینجا و سراسر کشور جمع شدیم تا بگوییم این بعثت را ادامه می‌دهیم و آن را تبدیل به خواسته مقام معظم رهبری می‌کنیم که فرمودند: «هر ایرانی یک بسیجی»؛ به سمت انتقال تفکر مقاومت به جهانیان اقدام خواهیم کرد و ان‌شاءالله زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی خواهیم شد. با همه مستضعفین جهان هم عهد می‌شویم تا زمانی که انتقام خون رهبر شهیدمان، کودکان میناب و شهدای خود را نگیریم، سرجای خود ننشینیم. رئیس سازمان بسیج در پایان گفت: ما به وعده‌های الهی یقین داریم و ان‌شاءالله همان‌طور که بعد از جنگ هشت‌ساله ملت ما دیدند حاکمان جنایتکار که از بمب‌های شیمیایی استفاده کرده بودند، چه سرنوشتی داشتند، ملت ما سرنوشت مستکبرین امروز را همچون صدام خواهند دید.