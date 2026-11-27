رهبر معظم انقلاب اسلامی، بسیج را به «تحول و تولد جدید» فراخوانده و سازماندهی و ساختارسازی برای «هر ایرانی، یک بسیجی» را مورد تأکید قرار دادند. چگونه ممکن است ملتی در میدان، روحیه بسیجی را در سراسر کشور تکثیر کند، اما سازمانی که برای سازمان‌دهی همین روحیه پدید آمده، همچنان با الگو‌های گذشته ادامه دهد؟ این مهم، کانون پیام پنجم آذر رهبر معظم انقلاب است: جامعه در دفاع مقدس سوم، پس از نه ماه جنگ، به مرحله‌ای تازه رسیده و سازمان بسیج نیز باید هم‌تراز با این دگرگونی، «تحول و تولد جدید» را تجربه کند.

۱- بعثت، عبور از تماشاگر به میدان‌دار: بعثت ملت در این پیام، صرفاً نامی برای حضور پرشمار مردم نیست، سخن از برانگیخته‌شدن یک هویت و احساس مسئولیت جمعی است. در روز‌های دشوار دفاع، مردم تماشاگر از دور نبودند. در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر شدند، پرچم به دست گرفتند، شب و روز ایستادند. ۳۱ میلیون نفر در قالب جمعیت جان‌فدا ثبت‌نام کردند و شب‌ها، خیابان‌ها خالی نشد. رهبر انقلاب از همین صحنه‌ها با تعبیر «یاران پرچم به دست» و «انبوه جان‌فدایان» یاد می‌کنند. این حضور، سرمایه‌ای گذرا و مصرف‌شدنی نیست، تجربه‌ای است که می‌تواند به هویت پایدار، پیوند اجتماعی و نیروی پیش‌برنده کشور تبدیل شود. این بعثت، ریشه در مکتب حسین (ع) دارد، مکتبی که رحمت را برای مردم و قاطعیت را برای دشمنان می‌خواهد.

۲- چرا سازمان باید دوباره متولد شود؟: پاسخ در فاصله‌ای نهفته است که ممکن است میان جامعه دگرگون‌شده و ساختار‌های جاری پدید‌اید. حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج در مردادماه، تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» را در شمار مطالبات اصلی قرار داد. پیام پنجم آذر اکنون معنای عمیق‌تر آن را روشن می‌کند: با ملتی که در میدان دفاع، روحیه بسیجی را در مقیاسی گسترده به نمایش گذاشته، نمی‌توان تنها با نسخه‌های پیشین کار کرد. اگر سازمان نتواند این بعثت را بشناسد و برای استمرار آن میدان بگشاید، بخشی از انرژی و آمادگی اجتماعی پس از فروکش‌کردن وضعیت اضطراری پراکنده خواهد شد.

۳- ضرورت جامع‌نگری در تولد جدید: بسیج باید از تصویری که آن را فقط در اعضای رسمی و واحد‌های شناخته‌شده خلاصه می‌کند فراتر رود و خود را با هویتی زنده و فراگیر پیوند بزند، هویتی که در آن، عضویت رسمی، باور قلبی به مرام بسیجی و نقش‌آفرینی در میدان‌های دفاع، خدمت و پیشرفت، سه سطح مرتبط، اما متمایزند. هر ایرانی، یک بسیجی یعنی فرهنگ ایمان، تعهد، ایثار، بصیرت و مسئولیت‌پذیری به هویت اثرگذار جامعه تبدیل شود، نه اینکه همه الزاماً عضو یک تشکیلات شوند.

۴- از حماسه تا سرنوشت روزمره کشور: اکنون پرسش این نیست که مردم در روز خطر چگونه به میدان آمدند، پرسش این است که چگونه می‌توان آن روحیه را در روز‌های عادی نیز زنده نگه داشت. جوانی که در میدان حضور یافت، متخصصی که دانشش را در خدمت کشور می‌گذارد، خانواده‌ای که در دشواری‌ها کنار مردم ایستاد و داوطلبی که گرهی از کار محله می‌گشاید، نباید پس از پایان بحران از چرخه نقش‌آفرینی بیرون بمانند. سازمان بسیج باید راه پیوند این انگیزه‌ها با نیاز‌های واقعی کشور را فراهم کند. در کنار نهاد‌های مسئول، نه به جای آنها با میدان دادن به مردم، نه با محصور کردن همه ظرفیت‌ها در ساختار اداری.

۵- تولد جدید در میدان عمل: این تولد، تنها با طراحی ساختار تازه محقق نمی‌شود. باید در میدان عمل دیده شود. در اعتماد مردم، در پیوند نسل‌ها، در حل مسئله‌های واقعی و در تبدیل همدلی روز‌های بحران به همکاری پایدار برای پیشرفت. سازمانی که می‌خواهد روحیه بسیجی را در جامعه تکثیر کند، پیش از هر چیز باید خود نمونه زنده همان ایمان، اخلاص، تواضع، مهربانی و فداکاری باشد.

۶- پنجم آذر نقطه آغاز یک تصمیم راهبردی: سازمان بسیج باید نقشه راه تولد جدید خود را اعلام کند، نقشه‌ای که در آن، هر محله یک قرارگاه، هر متخصص یک پیوند، و هر نوجوان یک پرونده رشد داشته باشد، نقشه‌ای که در آن ملت بعثت‌یافته نه مخاطب برنامه‌ها، بلکه صاحب هویت، میدان و نقش باشد. حماسه ملت مبعوث در دفاع مقدس سوم سرآغاز مسئولیتی تازه برای بسیج است. سازمان بسیج مستضعفین باید در حد و اندازه ملت مبعوث و در پاسخ به مطالبه فرمانده معظم کل قوا، دوباره متولد شده و مسیر را برای زنده کردن و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب هموار کند.