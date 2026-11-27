جوان آنلاین: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تربیت دانش‌آموزان را در شش ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی‌شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فناورانه تعریف کرده است. این شش ساحت، اجزای یک منظومه تربیتی هستند که تحقق متوازن آنها می‌تواند به پرورش انسانی برخوردار از ابعاد مختلف شخصیتی، فکری و فرهنگی بینجامد. با این حال، به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، یکی از این ساحت‌ها، یعنی تربیت هنری و زیبایی‌شناختی، به‌تدریج جایگاه خود را به‌ویژه در فعالیت‌های فرهنگی پرورشی وزارت آموزش و پرورش از دست داده است.

در ساختار معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، اداره کلی با عنوان «فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی» عهده‌دار بخش مهمی از این مأموریت است، اما مرور برنامه‌ها و فعالیت‌های سال‌های اخیر این مجموعه، این پرسش را ایجاد کرده که سهم واقعی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در اولویت‌های آن چقدر است؟ به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت این حوزه به برنامه‌های و پویش‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های سیاسی در فضای مجازی اختصاص یافته و در این میان، فعالیت‌های هنری و جریان پویای فرهنگی مدارس کمرنگ شده‌اند. شکی نیست که تربیت سیاسی، به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، یکی از مأموریت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است، اما قرار نیست به بهانه توجه به این ساحت، سایر ساحت‌های تربیتی کمرنگ یا به فراموشی سپرده شوند. نمی‌توان تمام انرژی، ظرفیت و فعالیت‌های یک معاونت و اداره کل را به شکلی نامتوازن و کاریکاتوری بر یک ساحت متمرکز کرد و از مأموریت‌های دیگر غافل ماند. از سوی دیگر، تربیت سیاسی با پویش‌های سیاست‌زده، شعار‌های تکراری و فعالیت‌های سطحی و دستوری محقق نمی‌شود. این فرایند به فعالیت‌هایی با محور آگاهی، تفکر انتقادی، گفت‌و‌گو و مشارکت خودخواسته و آگاهانه نیاز دارد و باید با شناخت دنیای نوجوانان، به‌صورت تدریجی، عمیق و به دور از شتاب‌زدگی و از سر اجبار دنبال شود.

در چنین شرایطی، توجه به تربیت هنری اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. هنر در مدرسه صرفاً به معنای برگزاری جشنواره، اجرای سرود یا نمایش و تولید چند اثر هنری که آن‌هم رنگ بوی سفارشی با موضوعات خاص دارد نیست. دانش‌آموز باید هم فرصت کشف و پرورش استعداد‌های خود و تجربه آفرینندگی داشته باشد و هم با آثار شاخص هنری ایران و جهان و زندگی و اندیشه هنرمندان بزرگ آشنا شود. شناخت مفاهیم و زمینه‌های شکل‌گیری آثار، کشف راز و رمز‌ها و لایه‌های پنهان معنایی آنها و پرورش قدرت درک و التذاذ هنری، بخش مهمی از تربیت زیبایی‌شناختی است. به بیان دیگر، تربیت هنری هم ایجاد زمینه شناسایی استعداد‌ها و پرورش هنرمند است که بار اصلی آن بر دوش فعالیت‌های فرهنگی معاونت پرورشی است و هم پرورش مخاطب آگاه و برخوردار از ذوق و درک هنری که مفاهیم اصلی آن در دروس هنر و ادبیات مدرسه نهفته است.

جشنواره فرهنگی هنری فردا با بیش از چهار دهه سابقه، یکی از مهم‌ترین بستر‌های تحقق این هدف و از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی آموزش و پرورش است. بسیاری از هنرمندان مطرح و نام‌آور امروز در عرصه فرهنگ و هنر، همان دانش‌آموزان دیروزی هستند که نخستین بار در همین جشنواره استعدادهایشان دیده شد، به آن بها داده شد و مسیر زندگی‌شان به سوی فرهنگ و هنر هدایت شد. این جشنواره را باید فراتر از یک فعالیت سالانه و به‌مثابه یک میراث فرهنگی ناملموس پاس داشت. ارزش واقعی جشنواره زمانی آشکار می‌شود که شور و نشاط آن از مرحله مدرسه به مراحل بالاتر سرایت کند و زمینه حضور و هنرنمایی دانش‌آموزان در سطوح منطقه و استان و کشوری فراهم شود.

سرنوشت جشنواره معلمان هنرمند نیز قابل تأمل است. این جشنواره در دی‌ماه ۱۳۹۹، با حمایت علیرضا کاظمی و در دوره مسئولیت ایشان در معاونت پرورشی و فرهنگی شکل گرفت و دو دوره با میزبانی استان فارس برگزار شد. رویدادی که می‌توانست زمینه‌ساز شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های هنری معلمان در فعالیت‌های فرهنگی هنری آموزش و پرورش و تبدیل آنان به الگو‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس باشد، در سال‌های بعد از استمرار و پویایی مورد انتظار فاصله گرفت و برای بسیاری از فرهنگیان به خاطره‌ای از یک تجربه ارزشمند تبدیل شد.

این وضعیت در حالی است که وزیر آموزش و پرورش نیز در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با تأکید بر جایگاه هنر در تربیت گفته بود: «در مجموع معتقدیم که تربیت بدون هنر معنا ندارد.» چنین نگاهی، به‌ویژه از سوی وزیری که در دوران مسئولیتش در معاونت پرورشی از شکل‌گیری جشنواره معلمان هنرمند و برگزاری جشنواره‌های بزرگ و ملی دانش‌آموزی حمایت کرده است، می‌تواند پشتوانه مهمی برای احیای فعالیت‌های فرهنگی و هنری باشد. اکنون انتظار می‌رود این باور در سیاست‌گذاری و عملکرد مجموعه‌های مسئول نیز نمود پیدا کند. آنچه امروز ضرورت دارد، بازگشت هنر به متن زندگی مدرسه است، البته نه در قالب چند برنامه مناسبتی و مسابقه مقطعی، بلکه با ایجاد فرصت‌های مستمر برای تجربه هنر، کشف استعدادها، آشنایی با میراث هنری ایران و جهان و پرورش ذوق و درک زیبایی‌شناختی دانش‌آموزان.

جشنواره فردا باید دوباره به جریان زنده هنری مدارس و وزارت آموزش و پرورش تبدیل شود، جشنواره معلمان هنرمند تداوم یابد و اداره کل فرهنگی هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی، همه ابعاد مأموریت خود را با نگاهی متوازن دنبال کند. مدرسه‌ای که در آن دانش‌آموز فقط شنونده و مخاطب برنامه‌هاست، اما فرصتی برای آفریدن، تجربه کردن و هنرنمایی ندارد، نمی‌تواند مدعی تحقق تربیت تمام‌ساحتی باشد. هنر باید در مدرسه زندگی کند، زیرا تربیت بدون پرورش ذوق، خلاقیت و درک زیبایی، تربیتی ناتمام خواهد بود.

* معاون اسبق اداره فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش