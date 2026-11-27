جوان آنلاین: درد که یکی، دوتا نیست! مدارس با کلاس‌های شلوغ، کمبود معلم و نبود امکانات کافی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حالا تصور کنید در همین مدرسه شلوغ، دانش‌آموز یا دانش‌آموزانی هم باشند که در خانه یا حتی در کلاس درس، قربانی خشونت و آزار شده‌اند. حال آنها دردشان را به چه کسی بگویند؟ چه کسی قرار است صدایشان را بشنود و دستشان را بگیرد؟

تصور کنید معلمی را که باید حواسش به ۳۳ دانش‌آموز باشد، یکی با همکلاسی‌اش درگیر شده، یکی به درس گوش نمی‌دهد و دیگری گوشه کلاس خوراکی‌اش را می‌خورد. در چنین شرایطی معلم، هم باید درس بدهد، هم کلاس را آرام کند، هم از برنامه آموزشی عقب نماند و هم مراقب تک‌تک بچه‌ها باشد. اصلاً فرصتی می‌ماند که بفهمد پشت غم یا سکوت طولانی همین دانش‌آموزان چه دردی پنهان شده است؟!

تازه اگر معلم خودش صبور باشد و در هیاهوی کلاس کنترلش را از دست ندهد! اگر خستگی و فشار کار باعث نشود با یک جمله تحقیرآمیز، فریادی بلند یا برخوردی تند، زخمی تازه به دل دانش‌آموز اضافه کند. دانش‌آموزی که شاید پیش از ورود به کلاس هم به‌اندازه کافی زخم خورده باشد.

معاون مدرسه هم اوضاع بهتری ندارد! یک حیاط شلوغ با چندصد دانش‌آموز که باید مراقب باشد به هم آسیب نزنند. یک روز دعوای بچه‌ها، روز دیگر شکایت خانواده‌ها و روز بعد هم رسیدگی به هزار مسئله دیگر. مدیر هم درگیر بخشنامه‌ها و مسائل اجرایی مدرسه است. معلم درگیر درس و کلاس است، معاون دنبال برقراری نظم و مدیر مشغول اداره مدرسه؛ پس چه کسی حواسش به درد دانش‌آموز است؟ پاسخ واضح و روشن است؛ هیچ‌کس!

دانش‌آموزی که شاید در خانه کتک می‌خورد، در مدرسه تحقیر می‌شود، از کسی می‌ترسد یا حتی نمی‌داند چطور باید درباره آنچه بر او گذشته حرف بزند. اگر جرئت کند و دردش را بگوید، چه کسی قرار است حرفش را بشنود؟ چه کسی پیگیر وضعیتش شود؟ چه کسی امنیتش را تضمین کند؟ دانش‌آموزی که از معلمش زخم خورده و تحقیر شده یا حتی کتک خورده باشد چگونه باید از حق خودش دفاع کند؟!

گاهی کودک یا نوجوان، نه در خانه پناهی دارد و نه در مدرسه کسی را که بتواند به او اعتماد کند. اینجاست که درد فقط خشونتی نیست که تجربه کرده، بلکه تنهایی او در پیدا کردن یک راه نجات هم هست!

بدون شک، مدرسه نیروی متخصصی برای دیدن این زخم‌های پنهان می‌خواهد، کسی که شغلش فقط شنیدن نباشد، بتواند مداخله کند، حمایت کند و تا حل مشکل کنار دانش‌آموز بماند. کسی که حتی از اعضای کادر مدرسه نباشد و به اصطلاح بتواند مو را از ماست بیرون بکشد. کسی که بتواند به بچه‌ها یاد بدهد چگونه محترمانه از حق و حقوق خودشان دفاع کنند، حرف بزنند و احساساتشان را بیان کنند. جای چنین کسی در مدارس خالی است، جای مددکار اجتماعی.

۲۷ سال انتظار پشت در مدرسه

شناسایی کودکان آسیب‌دیده، مداخله در موقعیت‌های خشونت‌آمیز و پیگیری وضعیت دانش‌آموزان در معرض خطر، کاری تخصصی است که نمی‌توان آن را به زمان محدود معلمان و کادر اجرایی مدارس واگذار کرد. مدرسه برای چنین مأموریتی به نیرویی نیاز دارد که نه درگیر تدریس باشد، نه مسئول برقراری نظم و نه گرفتار بخشنامه‌ها، کسی که وظیفه‌اش دیدن دانش‌آموز، شنیدن حرف‌های ناگفته او و پیدا کردن راهی برای حمایت از او باشد.

این مطالبه، اما تازه نیست. ماجرا به سال‌ها قبل برمی‌گردد، به زمانی که ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در مدارس مطرح شد، اما هنوز هم جای این متخصصان در بسیاری از مدارس خالی است.

به تازگی سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از مطالبه‌ای می‌گوید که دست‌کم ۲۷ سال است روی زمین مانده است. او با اشاره به سابقه فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه مددکاری اجتماعی گفت: «از زمان تأسیس اورژانس اجتماعی در سال ۱۳۷۸، چه در مسئولیت‌های اداری و چه در جایگاه انجمن مددکاران اجتماعی، همواره ضرورت حضور مددکاران در مدارس را مطرح کرده است.»

موسوی‌چلک حتی به تجربه‌ای در سال ۱۳۸۰ اشاره می‌کند، زمانی که کتاب «کودک‌آزاری» را با همکاری چند تن از متخصصان این حوزه تألیف کرد. او در این رابطه توضیح داد: «این کتاب اساساً با هدف استفاده در مدارس نوشته شده بود، اما به دلایلی امکان فعالیت در این محیط فراهم نشد و در نهایت خارج از فضای مدرسه منتشر شد.» مطالبه‌ای که به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، در نشست‌های تخصصی، مکاتبات، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی بار‌ها مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

یک مددکار در مدرسه چه می‌کند؟

حضور مددکار اجتماعی در مدرسه فقط به معنای اضافه شدن یک نیروی انسانی به کادر آموزشی نیست. تفاوت اصلی در وظیفه‌ای است که برعهده می‌گیرد؛ شناسایی دانش‌آموز در معرض خطر، مداخله اولیه، ارتباط با خانواده، ارجاع به نهاد‌های حمایتی و مهم‌تر از همه، پیگیری وضعیت کودک تا رسیدن به شرایط امن.

موسوی‌چلک معتقد است: «اگر مددکار اجتماعی در مدرسه مستقر باشد، به‌محض شناسایی دانش‌آموز در معرض خطر می‌تواند مداخله اولیه را انجام دهد، با خانواده ارتباط بگیرد و در صورت نیاز، کودک را به منابع حمایتی مانند اورژانس اجتماعی ارجاع دهد.»

او توضیح می‌دهد: «در مواردی که کودک بدسرپرست یا بی‌سرپرست است و خانواده توان فراهم کردن شرایط امن برای او را ندارد، امکان استفاده از مراکز نگهداری کودکان در سازمان بهزیستی نیز وجود دارد.»

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گاهی حتی خود کودک یا اطرافیانش هم برای گزارش خشونت اقدامی نمی‌کنند. ترس از پیامد‌های افشای ماجرا، نگرانی از درگیر شدن در مشکلات بعدی یا ناآگاهی از مسیر‌های حمایتی، می‌تواند باعث شود آسیب‌ها پنهان بمانند، حتی ممکن است افرادی در مدرسه شاهد قرار گرفتن یک کودک در معرض خشونت باشند، اما به دلیل همین نگرانی‌ها سکوت کنند.

اینجاست که حضور یک مددکار اجتماعی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. حضور فردی که بتواند نشانه‌های خطر را شناسایی کند، راه گفت‌و‌گو با کودک را بلد باشد و صرفاً به شنیدن یک روایت یا ثبت یک شکایت بسنده نکند.

پاسخ آموزش و پرورش چیست؟

اما چرا با وجود طرح چندین‌باره این مطالبه، هنوز مددکاران اجتماعی جایی در مدارس ندارند؟ آیا آموزش‌وپرورش با حضور این متخصصان مخالف است یا پای موانع دیگری در میان است؟

هفته گذشته بود که علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در واکنش به این موضوع، خطاب به انجمن مددکاران اجتماعی ایران، خواست مستندات و اسناد مربوط به این مطالبه را ارائه کند. او در اظهاراتش مخالفت صریحی با حضور مددکاران اجتماعی در مدارس مطرح نکرد.

اما ماجرا فقط به ارائه سند ختم نمی‌شود. موسوی‌چلک در صحبت‌هایش دو مانع اصلی را دلیل محقق‌نشدن این مطالبه دانسته است؛ یکی هزینه بالای استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس و دیگری نبود مجوز جذب این نیرو‌ها در آموزش‌وپرورش. به بیان دیگر، پس از نزدیک به سه دهه طرح این مطالبه، همچنان کمبود اعتبار و محدودیت‌های استخدامی مانع حضور نیرویی متخصص در مدارس شده است، نیرویی که جای خالی‌اش را بیش از همه، دانش‌آموزان آسیب‌دیده و نیازمند حمایت احساس می‌کنند.

وقتی پناهی نیست

تصور کنید دانش‌آموزی را که صبح با ترس و اضطراب از خانه بیرون آمده، شاید شب گذشته خشونت دیده، تحقیر شده یا اتفاقی را تجربه کرده که هنوز جرئت گفتنش را ندارد. او به مدرسه می‌آید تا چند ساعتی از فضای پرتنش خانه فاصله بگیرد. اما وقتی در مدرسه هم آسیب ببیند، اگر از سوی معلم یا همکلاسی‌اش خشونت ببیند، باید به چه کسی پناه ببرد؟! خانواده در آن لحظه کنارش نیست، معلم و معاون و مدیر هم میان انبوه مسئولیت‌هایشان گرفتارند. پس چه کسی باید دست این کودک را بگیرد؟!

دانش‌آموز حق دارد در این محیط احساس امنیت کند، دیده شود و اگر آسیبی دید، کسی را داشته باشد که صدایش را بشنود و برای کمک به او قدم بردارد. نمی‌توان از کودکی که هنوز راه دفاع از حقوقش را نمی‌شناسد انتظار داشت خودش به‌تنهایی راه نجاتش را پیدا کند. مدرسه نباید امتداد بی‌پناهی خانه باشد. کودکی که در خانه پناهی ندارد، دست‌کم باید بتواند در مدرسه به کسی تکیه کند، کسی که متوجه دردش شود، سکوتش را جدی بگیرد و پیش از آنکه دیر شود به دادش برسد.