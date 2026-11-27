جوان آنلاین: گزارش تازه یک نهاد به‌اصطلاح حقوق بشری اسرائیلی از نهادینه‌شدن شکنجه در زندان‌ها و مراکز بازجویی این رژیم پرده برداشته است؛ گزارشی که با استناد به اسناد رسمی، از بازجویی‌های چندصدساعته، محرومیت از خواب، خشونت جسمی و استفاده از اعترافات اجباری در روند قضایی خبر می‌دهد.

روزنامه گاردین گزارشی از کمیته عمومی مبارزه با شکنجه در اسرائیل (PCATI) منتشر کرده که می‌گوید مقام‌های امنیتی اسرائیل شکنجه اسرای فلسطینی را به رویه‌ای نظام‌مند برای گرفتن اعتراف تبدیل کرده‌اند. اهمیت این گزارش در آن است که یک نهاد به اصطلاح حقوق بشری اسرائیلی با بررسی اسناد و سازوکار‌های رسمی دستگاه امنیتی و قضایی این رژیم، از قانونی‌سازی عملی شکنجه پرده برداشته است. این کمیته در بررسی خود ۴۲ پرونده شکایت فلسطینیانی را مطالعه کرده که طی یک دهه گذشته مدعی شکنجه از سوی بازجویان سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) شده‌اند. بیش از سه‌چهارم این افراد اعلام کرده‌اند پس از تحمل شکنجه یا روش‌های غیرقانونی بازجویی، به اعترافاتی تن داده‌اند که مبنای پرونده قضایی آنها قرار گرفته است.

یکی از تکان‌دهنده‌ترین موارد گزارش، پرونده یک وکیل فلسطینی است که در فوریه ۲۰۱۹ بازداشت شد. بر اساس اسناد رسمی بازجویی، او طی ۲۷ روز و نیم، یعنی ۶۶۰ساعت، بیش از ۵۵۲ ساعت تحت بازجویی قرار گرفت؛ به‌طور متوسط روزانه ۲۰ساعت. یکی از جلسات بازجویی او نزدیک به ۴۸ساعت ادامه داشت. حتی ۱۰۸ساعت باقی‌مانده نیز تماماً به استراحت اختصاص نداشت و بخشی از آن صرف انتقال به دادگاه و رسیدگی به تمدید بازداشت شد.

محرومیت از خواب شایع‌ترین روش شکنجه در پرونده‌های بررسی‌شده بوده است. قرار دادن زندانیان در وضعیت‌های بدنی دردناک برای ساعت‌های طولانی، ضرب‌وشتم و سایر اشکال خشونت جسمی نیز در بیش از نیمی از شکایت‌ها ثبت شده است. گزارش همچنین از ثبت رسمی برخی روش‌های شکنجه و صدور مجوز برای اقدامات موسوم به «روش‌های ویژه» بازجویی خبر می‌دهد.

ابعاد این وضعیت پس از اکتبر ۲۰۲۳ گسترده‌تر شده است؛ به‌طوری‌که گزارش‌های حقوق بشری از ضرب‌وشتم، حمله با سگ، شوک الکتریکی، تهدید و خشونت جنسی علیه زندانیان حکایت دارند. گاردین همچنین گزارش داده است بیش از هزار و ۶۸۰ شکایت ثبت‌شده درباره بدرفتاری در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۴ به صدور کیفرخواست منجر نشده است.

هم‌زمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش تازه‌ای با عنوان «هیچ شرایطی برای زندگی وجود ندارد» ابعاد دیگری از پیامد‌های اقدامات اسرائیل در غزه را مستند کرده است. این گزارش بر پایه ۲۲۸ مصاحبه، از کشته و آواره شدن زنان و دختران، محرومیت از خدمات درمانی و بهداشتی، گرسنگی و خشونت جنسیتی خبر می‌دهد و تأکید می‌کند این آسیب‌ها حتی پس از آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ نیز ادامه یافته‌اند. عفو بین‌الملل این اقدامات را بخشی از تداوم نسل‌کشی علیه فلسطینیان دانسته و خواستار فشار بین‌المللی برای توقف آن شده است.