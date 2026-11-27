جوان آنلاین: رئیس‌جمهور امریکا گفته که فشار علیه ایران ادامه خواهد یافت و هم‌زمان تهدید کرده که اگر ایران از فرصت توافق استفاده نکند، «قطعاً کوه کلنگ را هدف قرار خواهیم داد». گزارش‌ها همچنین از تمایل مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی به اقدام مستقل علیه تهران سخن می‌گویند. عباس عراقچی، وزیر خارجه، هشدار داده که ایران برای دفاع آماده است و هم‌زمان در‌های دیپلماسی هم گشوده است.

دو نفتکش در فاصله‌ای کوتاه در آب‌های پیرامون تنگه هرمز هدف قرار گرفتند؛ رخداد‌هایی که بار دیگر امنیت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان را به کانون توجه بازگرداند. نفت دیروز تا ۹۷دلار بالا رفت، روندی که نشان می‌دهد وضعیت در تنگه هرمز همچنان ناامن است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفته که یک نفتکش در ۲۵نوامبر، هنگام خروج از تنگه هرمز و در فاصله ۱۸مایل دریایی شرق خصب عمان، با پرتابه‌ای ناشناس برخورد کرده است. در حادثه‌ای دیگر، یک نفتکش در حدود ۵۰ مایلی غرب دبی از وقوع دو انفجار در نزدیکی خود خبر داد. به گزارش این سازمان، خدمه هر دو شناور در سلامت بودند و خسارت یا آلودگی زیست‌محیطی گزارش نشده است.

گزارش‌های غیررسمی از تمایل کره‌جنوبی به افزایش حضور در آب‌های خارج نزدیک ایران خبر می‌دهند، اتفاقی که عباس عراقچی در گفت‌و‌گو با همتای کره‌ای خود نسبت به گسترش حضور نظامی خارجی در خلیج فارس هشدار داده است. وزیر خارجه ایران تأکید کرد حضور نیرو‌های خارجی نه‌تنها امنیت‌آفرین نیست، بلکه می‌تواند دامنه تنش را گسترش دهد. هم‌زمان، در سرزمین‌های اشغالی، بحث‌ها درباره ایران روی میز است.

دیروز همچنین یک نشست اضطراری امنیتی میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و مقام‌های ارشد ارتش و نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی برگزار شد. یک خبرنگار اسرائیلی توئیت کرده که نتانیاهو ممکن است در روز‌های آینده تصمیم به حمله به ایران بگیرد، اقدامی که هدف آن تعویق یا جلوگیری از تشکیل دولت آیزنکوت است. یدیعوت‌آحارونوت می‌گوید که رومن گوفمن، رئیس موساد، در نشست‌های امنیتی اخیر خواستار بررسی حمله مستقل به ایران، حتی بدون مشارکت امریکا شده است. موساد معتقد است تعلل بیشتر در برابر حکومت ایران به تهران فرصت می‌دهد توان تسلیحاتی خود را گسترش دهد. این ارزیابی به میزان قابل‌توجهی با ارزیابی روز‌های اخیر متفاوت است که می‌گویند دونالد ترامپ هم هرگونه اقدام علیه ایران را تا زمان تعیین تکلیف کابینه اسرائیل به تعویق انداخته است. شبکه الحدث به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد کاخ سفید در حال انجام رایزنی‌هایی برای ترتیب دادن دیدار میان دونالد ترامپ و گادی آیزنکوت، پس از تشکیل دولت او است و به گفته این منبع، آیزنکوت نیز به دنبال هماهنگی با ترامپ درباره پرونده ایران است.

تازه‌ترین موضع‌گیری ترامپ نیز همین ارزیابی را تقویت می‌کند. ترامپ روز پنج شنبه در تماسی تلفنی با سربازان امریکایی، یک‌بار دیگر گفت که «ما به آنها هر بار فرصتی می‌دهیم تا به توافق برسند و جان بسیاری از افراد نجات یابد، اما مطمئن نیستم که از این فرصت استفاده کنند.» او گفت که «پیروزی در دسترس ما است و هر زمان که بخواهم، اتفاق خواهد افتاد. ما داریم تلاش می‌کنیم با آنها مدارا کنیم» و یک‌بار دیگر احتمال حمله به کوه‌کلنگ در صورت نتیجه‌بخش نبودن مذاکرات را مطرح کرد: «ما تلاش می‌کنیم به ایرانی‌ها فرصتی بدهیم. اگر اقدامی انجام دهند، قطعاً کوه‌کلنگ را هدف قرار خواهیم داد. با این حال، هنوز فعالیت خاصی در آنجا مشاهده نکرده‌ایم و اگر به توافق برسند، خوب می‌شود.»

در چنین فضایی، عباس عراقچی، وزیر خارجه، در واکنش به فضاسازی جنگی در اسرائیل تأکید کرد تهران برای دفاع از خود آمادگی کامل دارد و در عین حال مسیر مذاکره را بسته نمی‌داند. وزیر خارجه ایران گفت اسرائیل در روز‌های اخیر با طرح ادعا‌های پی‌درپی می‌کوشد بار دیگر امریکا را وارد جنگ کند. او با اشاره به اینکه تهران میان رژیم اسرائیل و سیاست‌های امریکا تفاوتی قائل نیست، تصریح کرد: «همان‌طور که برای دفاع از خود کاملاً آماده‌ایم، برای دیپلماسی هم آمادگی داریم»؛ مشروط بر آنکه خواسته‌های ایران رعایت و برآورده شود. عراقچی همچنین از تماس تلفنی با همتایان ایتالیایی و کویتی خود در پی هدف قرار گرفتن شماری از مراکز و تأسیسات کویت خبر داد؛ رویدادی که او هرگونه نقش ایران در آن را رد کرده و گفته که این «بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی‌شده برای شعله‌ور کردن جنگ است». عراقچی گفته که در گفت‌و‌گو‌های تلفنی با همتایان ایتالیایی و کویتی، مراتب تسلیت و همدردی خود را به‌دلیل جان‌باختن شهروندان ایتالیایی در کویت ابراز کردم. هم‌زمان، منابع از فعال شدن مجدد طرف‌های قطری و پاکستانی خبر می‌دهند. وزیر دفاع پاکستان با شکننده توصیف کردن نتایج میانجیگری میان ایران و امریکا تأکید کرد که صلح هنوز به مرحله تثبیت نرسیده و اسلام‌آباد و دوحه برای احیای آتش‌بس به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه می‌دهند.