جوان آنلاین: درحالی‌که سیاست‌های دولت الزیدی برای به دست گرفتن کنترل میادین نفت و گاز اقلیم کردستان و بستن مرز‌های زمینی با ایران با مخالفت شدید جریان‌های سیاسی عراق روبه‌رو شده، به نظر می‌رسد این تصمیمات در راستای خواسته‌های واشینگتن و با هدف کاهش همکاری بغداد با تهران اتخاذ شده‌اند. حمایت ترامپ از اقدامات الزیدی، هشدار به بغداد درباره پیامد‌های ادامه همکاری با ایران و تلاش برای انتقال صادرات نفت از مسیر‌هایی خارج از تنگه هرمز همگی در راستای هدف واشینگتن برای تسلط بر منابع نفتی عراق انجام می‌شود، سیاستی که پیش‌تر در ونزوئلا اجرا شده بود.

با وجود تأکید عراقی‌ها برای ر‌هایی از وابستگی‌های اقتصادی و امنیتی به امریکا، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در مسیری حرکت می‌کند که بیش از پیش با سیاست‌های کاخ سفید هم‌سو است، رویکردی که تحسین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا را نیز به دنبال داشته است.

ترامپ پنج شنبه شب در پستی در حساب خود در تروث‌سوشال ادعا کرد: «ما از تلاش‌های نخست‌وزیر عراق برای اعمال حاکمیت دولت در سراسر این کشور، توقف قاچاق نفت عراق، پایان دادن به فساد و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل انحصاری دولت حمایت می‌کنیم.» ترامپ همچنین مدعی شد که واشینگتن از تلاش‌های الزیدی برای ساختن عراقی متحد، قدرتمند و برخوردار از رونق اقتصادی حمایت می‌کند؛ کشوری که تصمیم‌های سیاسی خود را مستقلاً اتخاذ کند.

اگرچه امریکا ماه گذشته نیرو‌های نظامی خود را از عراق خارج کرد، همچنان از طریق فشار‌های سیاسی و اقتصادی به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست‌های بغداد و هم‌سو کردن دولت علی الزیدی با خواسته‌های خود است. عملکرد نخست‌وزیر عراق در مدت کوتاه حضورش در قدرت نیز نشان می‌دهد که رویکرد او بیش از تأمین منافع ملی، بر همراهی با مطالبات واشینگتن متمرکز شده است. در همین چارچوب، الزیدی طی روز‌های اخیر دستور داد میادین نفت و گاز اقلیم کردستان تحت کنترل دولت مرکزی قرار گیرند، تصمیمی که با واکنش گسترده رهبران کرد مواجه شد.

علاوه‌براین، مجموعه‌ای از اقدامات تنش‌زا نیز در دستورکار دولت بغداد قرار گرفته که بر دامنه اختلافات داخلی و منطقه‌ای افزوده است. در همین چارچوب، دولت مرکزی عراق روز پنج شنبه دستور بستن دو گذرگاه مرزی پشته در استان حلبچه و مرز شیخ‌صله در کرمانشاه را صادر کرد. نیرو‌های مرزبانی عراق بر اساس دستور صادرشده از بغداد، گذرگاه پشته را با ریختن خاک مسدود کردند. یک منبع رسمی به خبرگزاری واع اعلام کرده که نیرو‌های مرزبانی عراق تعطیلی گذرگاه را به مسئولان محلی ابلاغ و تأکید کرده‌اند که وظیفه آنها تنها اجرای دستور‌های صادرشده از سوی دولت مرکزی است. پیش از این نیز گذرگاه‌های مرزی شلمچه و باشماق میان دو کشور مسدود شده بودند، اقدامی که در راستای خواسته‌های واشینگتن و سیاست کاهش تعاملات با ایران ارزیابی می‌شود.

دور کردن بغداد از تهران

هم‌زمان با مسدود کردن کریدور‌های زمینی، دولت الزیدی در حوزه‌های دیگر نیز به دنبال کاهش مبادلات تجاری با ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وزارت نفت عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزیر نفت برای افتتاح ایستگاه پمپاژ IT۱ وارد استان کرکوک شد و از فعال شدن مجدد خط لوله قدیمی نفت عراق-ترکیه پس از ۱۲سال تعطیلی با ظرفیت اولیه صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز خبر داد. در این بیانیه تأکید شده است: «این طرح شامل افزایش ظرفیت صادرات به ۵۰۰هزار بشکه در روز پس از تکمیل کار بازسازی دومین ایستگاه پمپاژ است.»

این اقدام بغداد با هدف انتقال صادرات نفت به مسیر‌هایی خارج از تنگه هرمز و دور زدن مسیر‌های متکی به ایران انجام می‌شود، به‌طوری که استفاده از مسیر‌های اردن و سوریه نیز در دستورکار الزیدی قرار گرفته است. بستن مرز‌های زمینی و انتخاب مسیر‌های جایگزین برای صادرات نفت، در مجموع با هدف کاهش تعاملات تجاری با ایران دنبال می‌شود، رویکردی که با استقبال واشینگتن روبه‌رو شده است. رویترز دیروز گزارش داد که ترامپ به الزیدی هشدار داده که نفوذ تهران در عراق را محدود کند، در غیر این صورت بغداد با تحریم‌های نفتی روبه‌رو خواهد شد. همچنین، واشینگتن درحال فشار به عراق برای خروج از سازمان اوپک است، اقدامی که با مخالفت وزارت نفت این کشور و دیگر نهاد‌های مربوطه مواجه است.

دولت ترامپ قصد دارد با اعمال فشار‌های سیاسی و تحمیل خواسته‌های خود به عراق، این کشور را همچون ونزوئلا تحت کنترل خود درآورد و بر منابع عظیم نفتی آن مسلط شود. از آنجا که درآمد‌های حاصل از فروش نفت عراق در اختیار بانک مرکزی امریکا قرار دارد، بغداد در برابر فشار‌های واشینگتن آسیب‌پذیر است و ترامپ می‌تواند با استفاده از این اهرم، دولت الزیدی را به هر سمتی که می‌خواهد بکشد، روندی که در ماه‌های اخیر تا حدودی در راستای خواسته‌های واشینگتن پیش رفته است.