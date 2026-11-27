مرد جوانی که با وعده ازدواج، دختران را در اینستاگرام فریب می‌داد و از آنها اخاذی می‌کرد، این‌بار دختری را ربود و برای آزادی او از خانواده‌اش ۵ میلیارد تومان درخواست کرد، اما هنگام دریافت ساک پول در یک گاراژ متروکه در جنوب شرق تهران بازداشت شد و دختر جوان نیز نجات یافت.

روز‌های پایانی آبان امسال، خانواده‌ای با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از ناپدید شدن دختر جوان خود شکایت کردند. آنها گفتند پس از بازگشت از خرید متوجه شدند دخترشان در خانه نیست و تلفن همراهش را نیز در خانه جا گذاشته است. جست‌و‌جو از دوستان و بستگان هم نتیجه‌ای نداشت. در ادامه تحقیقات، زن همسایه به خانواده خبر داد مرد جوانی را دیده که پس از مشاجره با دخترشان، او را به زور سوار خودرو کرده و از محل گریخته است.

تحقیقات برای پیدا کردن ردی از دختر گمشده ادامه داشت تا اینکه چند روز بعد مردی با خانواده دختر جوان تماس گرفت و برای آزادی دخترشان ۵ میلیارد تومان درخواست کرد. مأموران با راهنمایی خانواده، از آنها خواستند با ساکی خالی سر قرار بروند. آدم‌ربا پنج بار محل قرار را تغییر داد تا اینکه سرانجام خانواده را به یک گاراژ متروکه در جنوب شرق تهران کشاند. مأموران محل را محاصره کردند و چند ساعت بعد مردی که برای برداشتن ساک آمده بود، بازداشت شد. او ابتدا مدعی شد از ماجرای آدم‌ربایی خبر ندارد، اما زن همسایه با دیدن تصویرش، او را شناسایی کرد. به این ترتیب، متهم به ربودن دختر جوان اعتراف کرد.

اخراج از مغازه و نقشه اخاذی

متهم در اعترافاتش گفت: در مغازه‌ای در بازار کار می‌کردم، اما پس از سرقت پارچه‌های صاحب مغازه که دوست قدیمی‌ام مرتکب شده بود، با صاحبکارم درگیر و اخراج شدم. بعد از آن دستفروشی می‌کردم، اما درآمدم کافی نبود. به همین خاطر تصمیم گرفتم با فریب دختران در اینستاگرام از آنها اخاذی کنم. چند دختر را به این شیوه فریب دادم و از آنها پول گرفتم، اما دختر شاکی را به بهانه ازدواج فریب دادم. وقتی فهمیدم خانواده‌اش وضع مالی خوبی دارند، به بهانه ملاقات، او را به خیابان کشاندم و به زور سوار خودرو کردم. سپس او را در خانه‌باغ یکی از دوستانم زندانی کردم تا از خانواده‌اش اخاذی کنم، اما نقشه‌ام ناکام ماند. با اعتراف متهم، مأموران مخفیگاه دختر جوان را شناسایی کردند و او را نجات دادند. متهم با صدور قرار قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.