چند روز قبل رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس راهور فراجا از شناسایی راننده یک دستگاه پژو ۲۰۶ که با هدف جذب دنبال‌کننده در اینستاگرام اقدام به انجام حرکات نمایشی و خطرناک در جاده‌های شمال کشور کرده بود، خبر داد و اعلام کرد با هدف مجازات این فرد، خودروی وی به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف و گواهینامه رانندگی او نیز باطل شد. به گفته سرهنگ رضا زندی، این فرد برای شرکت در دوره‌های آموزشی و آشنایی با پیامد‌های تخلفات رانندگی به مرکز مربوطه معرفی و اقدامات بعدی نیز براساس نظر مقام قضایی انجام خواهد شد.

در حالی که این روز‌ها با زیاد شدن تعداد خودرو‌ها شاهد افزایش رانندگی خطرناک برخی از رانندگان در سطح شهر و جاده‌ها هستیم، بی‌تأثیر بودن میزان جرایم رانندگی موجب شده برخی از این برهم‌زنندگان نظم ترافیکی با تهیه فیلم از حرکات خطرناک خود، آنها در صفحات مجازی خود در اینستاگرام بارگذاری کنند و در معرض دید عموم بگذارند. این در حالی است که بیشتر افرادی که اقدام به بازدید از این صفحات می‌کنند، افراد جوان و نوجوان هستند و به دلیل شرایط سنی و شور جوانی به‌شدت علاقه‌مند به تکرار این حرکات خطرناک هستند. موضوعی که می‌تواند به بروز حوادث مرگبار و غیرقابل جبران تبدیل شود.

البته باید به این موضوع، رانندگی بچه‌های خردسال و نوجوان را هم اضافه کرد که پشت فرمان اتوبوس و کامیون نشسته و در حالی که قدشان به فرمان هم نمی‌رسد، اقدام به رانندگی می‌کنند و در برخی موارد در شبکه‌های اجتماعی تصاویرشان پخش می‌شود. این در حالی است که مجازات تعیین‌شده اثربخشی زیادی ندارد، به گونه‌ای که افراد متخلف بعد از پرداخت جریمه‌ها به راحتی اقدام به تکرار این رفتار‌های خطرناک می‌کنند.

طبق قانون راهنمایی و رانندگی، اگر راننده‌ای بعد از دو بار توقیف، یک‌بار با ۳۰ نمره و یک‌بار با ۲۵ نمره، دوباره تخلف کند و نمره‌هایش در مرحله سوم به ۲۰ برسد، گواهینامه‌اش ضبط می‌شود. این گواهینامه بعد از یک سال به او برنمی‌گردد و باطل می‌شود و راننده باید مثل یک متقاضی تازه‌کار دوباره در کلاس‌های آموزشگاه شرکت کند، آزمون بدهد و هزینه صدور گواهینامه جدید را بپردازد. بنابراین انتظار می‌رود با توجه به امکان رصد این رانندگان از طریق دوربین‌ها یا تصاویری که از خود در فضای مجازی به جای می‌گذارند با آنها برخورد شود و تا چند سال از گرفتن گواهینامه محروم شوند، چراکه بالا بردن هزینه‌های تخلفات می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطرات ترافیکی داشته باشد.