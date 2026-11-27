جوان آنلاین: رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام کاهش ۴۵۰ نفری جانباختگان تصادفات در آبان‌ماه امسال، از تأثیر نظارت هوشمند بر رفتار رانندگان خبر داد و گفت: با افتتاح سامانه جامع هوشمند پلیس‌راه، با وجود افزایش ۱۱ درصدی ترددها، تخلفات سرعت غیرمجاز ۴ درصد کاهش یافته است.

هر روز در جاده‌ها و خیابان‌های کشورمان شاهد تصادفات مرگبار و جرحی هستیم که در جریان آنها تعداد زیادی از نیرو‌های انسانی و مولد کشور را از دست می‌دهیم. براساس آمارها، سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد هر ساعت، دو تا سه نفر و روزانه بیش از ۵۰ نفر در حوادث رانندگی جاده‌ها و خیابان‌ها کشته می‌شوند. این آمار هولناک که سال‌هاست به سادگی از کنار آن عبور می‌کنیم، علاوه بر اینکه سالانه نزدیک به ۷ درصد به تولید ناخالص کشور زیان وارد می‌کند، خانواده‌های زیادی را برای همیشه داغدار و سیاهپوش عزیزان خود می‌کند. خانواده‌ای که نان‌آور خود را در سانحه رانندگی از دست می‌دهد، سال‌ها با مشکلات مالی، روحی و روانی زیادی روبه‌رو می‌شود که جبران آنها غیرممکن است.

از سوی دیگر، سال‌هاست کشور ما با بحران کاهش زاد و ولد و ازدواج روبه‌روست و مسئولان دلسوز بار‌ها در این خصوص هشدار داده‌اند، به طوری که زنگ خطر به صدا درآمده است که اگر رشد جمعیت به همین شیوه پیش برود و راهکار‌ها و برنامه‌ریزی‌های درست و قابل اجرا برای آن انجام نشود، ایران در سال‌های نه‌چندان دور با مشکل کمبود نیروی مولد، یعنی جوانان روبه‌رو خواهد شد. از این‌رو، موضوع تصادفات مرگبار که هر سال جان نزدیک به ۲۰ هزار نفر را می‌گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

ناگفته نماند، علاوه بر آمار فوتی‌ها، هر سال بیش از ۷۰ هزار نفر نیز در اثر سوانح رانندگی به جمعیت معلولان کشور افزوده می‌شوند. این موضوع نه‌تنها اغلب این افراد را از چرخه تولید و فعالیت‌های مولد خارج می‌کند، بلکه برای ادامه زندگی و مداوای آنها هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند.

سهم ۳۲ دستگاه در کاهش تصادفات

سال‌هاست اعلام می‌شود سهم دستگاه‌ها در تصادفات مشخص شده است، اما همواره این گلایه از سوی پلیس مطرح بوده که دستگاه‌ها به وظایف خود به‌طور کامل عمل نمی‌کنند، وگرنه کاهش آمار فوتی‌ها و مجروحان سوانح رانندگی به راحتی امکان‌پذیر است. هرچند به صفر رساندن تصادفات فوتی غیرممکن به نظر می‌رسد، اما اگر ۳۲ دستگاهی که برای آنها سهمی در نظر گرفته شده است به درستی به وظایف خود عمل کنند، حتماً با انقلابی در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای مواجه خواهیم شد که در جریان آن، آمار کشته‌ها و مصدومان به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.

عوامل مؤثر در تصادفات

از سوی دیگر، عواملی همچون خطای انسانی، عوامل مربوط به جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نقص فنی و ایمنی خودروها، ضعف مدیریت ترافیکی و شرایط جوی و محیطی را می‌توان از دلایل تصادفات نام برد.

خطای انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات است و سرعت غیرمجاز یا سرعت بحرانی، در میان عوامل مربوط به خطای انسانی، تأثیر زیادی در وقوع حوادث دارد، به‌خصوص در تصادفاتی که با سرعت غیرمجاز رخ می‌دهند، احتمال مرگ و میر به شدت افزایش می‌یابد. رانندگانی که به اصطلاح پرخطر هستند، بدون توجه به حقوق دیگران با سرعت‌های بحرانی، سبقت‌های غیرمجاز و حرکات خطرناک در جاده‌ها و خیابان‌ها رانندگی می‌کنند و علاوه بر اینکه جان خود را به خطر می‌اندازند، جان افراد بی‌گناهی را نیز می‌گیرند که در آن تصادف اصلاً سهمی نداشته‌اند.

سامانه هوشمند در کمین رانندگان پرخطر

پلیس همواره در کنترل سرعت خودرو‌ها و برخورد با تخلفات حادثه‌خیز، به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات مدرن و هوشمند، با موانع زیادی روبه‌رو بوده، اما با تدبیر مسئولان فراجا، به‌خصوص سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا و با همت مهندسان فراجا و استفاده از فناوری بومی، صبح روز پنج‌شنبه سامانه جامع هوشمندسازی پلیس‌راه شامل سامانه هوشمند کنترل سرعت‌های بحرانی و سامانه هوشمند ثبت ساعت و اعلام سرعت بحرانی ناوگان اتوبوسی، با حضور جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی افتتاح شد.

کنترل رفتار‌های ترافیکی

افتتاح این سامانه، راه‌های فرار رانندگان پرخطری را که با سرعت زیاد جان دیگران را به خطر می‌اندازند به حداقل می‌رساند. با راه‌اندازی این سامانه، رفتار‌های ترافیکی این رانندگان به صورت لحظه‌ای در دید پلیس قرار می‌گیرد و با متخلفان در نزدیک‌ترین ایستگاه پلیس برخورد قانونی خواهد شد.

همچنین اتوبوس‌های مسافربری که قبلاً از طریق سامانه سپهتن کنترل می‌شدند، از سال ۱۳۹۹ به دلیل قطع پشتیبانی این فناوری، عملاً به شیوه سنتی سال‌های قبل کنترل می‌شدند که ایراد‌های زیادی بر آن وارد بود، اما با راه‌اندازی سامانه جدید؛ ثبت ساعت، سرعت و حتی مشخصات راننده و مسافران به صورت هوشمند در تمامی جاده‌ها تحت کنترل قرار می‌گیرد. به گفته سردار تیمور حسینی، این سامانه در کاهش آمار تصادفات تأثیر زیادی دارد. سردار سیدتیمور حسینی در مراسم افتتاح و رونمایی از سامانه جامع پلیس‌راه راهور فراجا، با اشاره به آمار تردد و تخلفات رانندگی در سال جاری اظهار کرد: امسال با وجود افزایش ۱۱ درصدی تردد‌ها در محور‌های مواصلاتی کشور، میزان تخلفات سرعت غیرمجاز ۴ درصد کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نظارت هوشمند و ارتقای احتمال شناسایی تخلفات می‌تواند در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان و ارتقای ایمنی جاده‌ها مؤثر باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نتایج اجرای سامانه کنترل سرعت متوسط افزود: در مدت کوتاهی که از اجرای این سامانه می‌گذرد، براساس داده‌های ثبت‌شده در آبان‌ماه سال جاری، شاهد کاهش ۴۵۰ نفری جانباختگان حوادث رانندگی در صحنه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم. این آمار بیانگر اهمیت کنترل سرعت و استفاده از فناوری‌های نوین در پیشگیری از تصادفات و کاهش تلفات جاده‌ای است.

سردار حسینی با تأکید بر ضرورت افزایش اثربخشی سامانه‌های ثبت تخلفات گفت: در گذشته بخش قابل توجهی از رکورد‌های ثبت‌شده توسط دوربین‌های جاده‌ای به دلیل وجود موانع و فرایند‌های دست‌وپاگیر به مرحله اعمال قانون نمی‌رسید، اما با همکاری پلیس راهور و سازمان راهداری و اصلاح این فرایندها، امروز بیش از ۹۳ درصد رکورد‌های ثبت‌شده توسط سامانه‌های جاده‌ای به مرحله اعمال قانون و صدور جریمه می‌رسد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم پلیس راهور، استفاده از ظرفیت دوربین‌های تصویری موجود و تبدیل آنها به سامانه‌های هوشمند تشخیص پلاک و ثبت تخلفات است. در حال حاضر حدود هزار سامانه تصویری در شهر‌های کشور وجود دارد که با ارتقای قابلیت‌های فنی آنها می‌توان پوشش نظارتی پلیس را افزایش داد و کنترل دقیق‌تری بر رفتار رانندگان در معابر و محور‌های مواصلاتی داشت.

شناسایی خودرو‌های سرقتی با سامانه هوشمند

سامانه جامع هوشمندسازی پلیس‌راه تنها در کنترل سرعت خودرو‌ها و رفتار رانندگان پرخطر مؤثر نیست، بلکه کاربرد دیگری هم دارد و آن آسان‌تر کردن شناسایی خودرو‌های سرقتی برای پلیس است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به قابلیت‌های دیگر سامانه‌های هوشمند تصریح کرد: این سامانه‌ها تنها برای ثبت تخلفات رانندگی طراحی نشده‌اند، بلکه در شناسایی خودرو‌های سرقتی و پلاک‌های مشکوک نیز نقش مؤثری دارند. در همین مدت کوتاه اجرای سامانه سرعت متوسط، موارد قابل توجهی از خودرو‌های سرقتی شناسایی شده که حجم کشفیات آن با آمار چند سال گذشته قابل مقایسه است.

اتوبوس‌های مسافربری زیر ذره‌بین پلیس

سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس‌راه راهور فراجا نیز درباره قابلیت‌های سامانه جدید گفت: یکی از دغدغه‌های جدی پلیس‌راه، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی حمل‌ونقل، تصادفات اتوبوس‌هاست، چراکه وقوع چنین حوادثی به دلیل تعداد سرنشینان و پیامد‌های گسترده اجتماعی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. از همین‌رو، توسعه ابزار‌های نظارتی هوشمند برای کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اولویت‌های پلیس راه بوده است.

وی ادامه داد: در سامانه جدید، مأمور پلیس راه با وارد کردن شماره پلاک اتوبوس در دستگاه دست‌افزار به اطلاعات جامعی از جمله مشخصات راننده، صورت‌وضعیت سفر، مشخصات مسافران، زمان، مبدأ و مقصد سفر و اطلاعات کارت هوشمند راننده دسترسی پیدا می‌کند. همچنین با اتصال اطلاعات مربوط به سوابق مرتبط با موادمخدر، امکان بررسی وضعیت سوابق راننده نیز در چارچوب اطلاعات ثبت‌شده فراهم شده است.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۱هزار دستگاه اتوبوس به این سامانه مجهز شده‌اند، تصریح کرد: با راه‌اندازی داشبورد مدیریتی، فرماندهان پاسگاه‌ها و رؤسای پلیس راه استان‌ها می‌توانند در لحظه تردد اتوبوس‌ها را در حوزه استحفاظی خود رصد کنند و علاوه بر کنترل وضعیت ناوگان، برخی تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز را نیز مورد پایش قرار دهند.

مهار هیولای مرگبار تصادفات با همکاری همه دستگاه‌ها

براساس این گزارش، هرچند سال‌هاست یکی از دغدغه‌های اصلی پلیس، کاهش سوانح رانندگی و محافظت از جان و مال مردم است و با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و پیگیری سهم دستگاه‌های دیگر، به‌خصوص در زمینه ایمنی خودروها، از رده خارج کردن برخی خودرو‌های ناایمن از طریق شماره‌گذاری نکردن آنها و پیگیری اصلاح هندسی راه‌ها و جاده‌ها، گام‌های مؤثری در کاهش تلفات رانندگی برداشته شده است، اما مهار این هیولای مرگبار، ورود جدی و قاطع دستگاه‌های دیگر را نیز می‌طلبد. این نکته هم از اهمیت زیادی برخوردار است، اگر تمامی راه‌ها و خیابان‌ها نیز تحت پوشش چشمان نظارتی پلیس قرار بگیرند، هیچ ابزار نظارتی نمی‌تواند جایگزین مسئولیت‌پذیری رانندگان و رعایت قوانین و مقررات شود.