قتل چهار عضو یک خانواده در مرند، قتل همسر و دو فرزند در تبریز، قتل همسر و سه فرزند در دهلران، قتل همسر و مادرزن در جهرم، قتل هلیا فتاحی در سنندج و قتل سوگند صیادی در کرمانشاه، تنها بخشی از حوادث جنایی هستند که در روز‌های اخیر به تقویم حوادث کشور افزوده شده‌اند. پرونده‌هایی که هر یک، افزون بر تلخی فقدان قربانیان، پرسش‌های جدی درباره وضعیت امنیت اجتماعی و مسئولیت ساختار‌های تصمیم‌گیری پیش‌روی جامعه قرار می‌دهند.

برای نگارنده، به‌عنوان حادثه‌نویسی که سال‌ها در سطح هشدار باقی مانده است، تکرار این اخبار نه یک اتفاق تازه، بلکه بازگشت به همان نگرانی‌های قدیمی است، هشدار‌هایی که بار‌ها درباره پیامد‌های نادیده گرفتن آسیب‌های اجتماعی مطرح شده‌اند، اما پاسخ مؤثری در سطح سیاست‌گذاری به آنها داده نشده است. تردیدی نیست که مدیران و تصمیم‌گیران کشور به آمار‌های دقیق‌تر از آنچه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دسترسی دارند. بنابراین مسئله صرفاً ناآگاهی از وخامت شرایط نیست، بلکه فاصله میان شناخت خطر و اقدام مؤثر برای مهار آن است. موضوع نیز به قتل‌های خانوادگی محدود نمی‌شود. سرقت‌های خشن، افزایش احساس ناامنی و نگرانی شهروندان از وقوع جرم، همگی نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً با افزایش برخورد‌های انتظامی پاسخ داد. سال‌هاست نسخه تأمین امنیت، عمدتاً در تشدید برخورد با مجرمان خلاصه شده است، درحالی‌که امنیت پایدار، پیش از آنکه در خیابان و پس از وقوع جرم تأمین شود، باید در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی و حمایتی جامعه شکل بگیرد.

فشار‌های معیشتی، به‌ویژه در شرایط جنگ، خانواده‌ها را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است. وقتی ناترازی اقتصادی، اضطراب آینده و احساس بی‌عدالتی به زندگی روزمره راه پیدا می‌کند، تاب‌آوری اجتماعی کاهش می‌یابد و زمینه بروز تنش و خشونت افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بی‌تفاوتی دولت نسبت به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی ناامنی می‌تواند در افزایش آسیب‌پذیری جامعه و گسترش احساس ناامنی نمایان شود. قتل‌های خانوادگی و سرقت‌های خشن را نمی‌توان جدا از این زمینه‌ها بررسی کرد و سپس با تکرار برخورد‌های قضایی و انتظامی، پرونده مسئولیت ساختار‌های تصمیم‌گیری را بست.

جامعه از دولت انتظار دارد در کنار تأمین امنیت، با عوامل اخلال در نظم اقتصادی نیز برخوردی جدی، شفاف و قانونی داشته باشد. بازگرداندن منابع عمومی، پاسخ‌گویی درباره سرنوشت دارایی‌های متعلق به مردم و مقابله با فساد، بخشی از مطالبه‌ای است که امروز با معیشت و احساس عدالت اجتماعی پیوند خورده است. بنابراین نمی‌توان همه مشکلات را به جنگ نسبت داد و از پاسخ‌گویی درباره آنچه در ساختار اقتصادی کشور رخ داده، چشم پوشید. بدنه اجتماعی به این باور رسیده که امنیت اجتماعی با بیانیه و آمار برخورد‌ها احیا نمی‌شود. جامعه نیازمند مدیریتی است که هشدار‌ها را پیش از تبدیل شدن به فاجعه جدی بگیرد، از خانواده‌های گرفتار حمایت کند و برای کاهش فشار‌های اقتصادی و اجتماعی برنامه‌ای قابل سنجش ارائه دهد. اگر این هشدار‌ها همچنان بی‌پاسخ بمانند، پیامد‌های آن تنها در صفحات حوادث ثبت نخواهد شد، بلکه در فرسایش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی نمایان می‌شود. امنیت، پیش از آنکه با برخورد با مجرم حفظ شود با مسئولیت‌پذیری ساختار‌هایی حفظ می‌شود که وظیفه دارند از شکل‌گیری زمینه‌های جرم جلوگیری کنند. پرسش امروز این است؛ چند خانواده دیگر باید قربانی شوند تا هشدار‌های حادثه‌نویسان از حاشیه صفحات روزنامه‌ها به متن تصمیم‌گیری کشور راه پیدا کند؟!