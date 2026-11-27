جوان آنلاین: ترکیه با تمدید پنج‌ساله قرارداد واردات گاز طبیعی از ایران، مجوز خرید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از ایران را تا آوریل ۲۰۳۲ تمدید کرد که جایگاه ایران در تأمین انرژی ترکیه را برای پنج سال آینده حفظ می‌کند.



ایران با برخورداری از ذخایر عظیم و ظرفیت تولید سالانه حدود ۳۰۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این حامل انرژی در جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز در غرب آسیا به‌شمار می‌رود. با این حال، جایگاه کشورمان در بازار صادراتی گاز متناسب با ظرفیت تولید آن نیست. آمار‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از گاز تولیدی کشور در داخل مصرف می‌شود و سهم صادرات ایران در مقایسه با برخی کشور‌های منطقه، به‌ویژه قطر فاصله چشمگیری دارد. در واقع، اگر مدیریت مصرف و بهینه‌سازی الگوی استفاده از گاز در بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی با جدیت بیشتری دنبال می‌شد، کشور می‌توانست با آزادسازی بخشی از ظرفیت تولید خود، سهم بالاتری در بازار‌های صادراتی داشته باشد و به بازیگری اثرگذارتر در تجارت جهانی گاز تبدیل شود. این موضوع اهمیت اصلاح الگوی مصرف، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری برای تقویت جایگاه ایران در بازار گاز همسایگان و جهان را دوچندان می‌کند.

صادرات گاز ایران به ترکیه

خبرگزاری آنکا ترکیه گزارش داد که این کشور قرارداد واردات گاز طبیعی از ایران را برای پنج سال دیگر تمدید کرده است. براساس این گزارش، شرکت دولتی بوتاش (BOTAŞ) مجوز واردات گاز طبیعی از ایران را تا ۱۸ آوریل ۲۰۳۲ تمدید کرده است. مطابق توافق جدید، حجم واردات سالانه گاز از ایران همچنان ۱۰ میلیارد مترمکعب باقی می‌ماند و در میزان واردات و فرمول قیمت‌گذاری قرارداد تغییری ایجاد نشده است. قرارداد پیشین صادرات گاز ایران به ترکیه که از سال ۲۰۰۱ اجرایی شده بود، در ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان رسید. تمدید این توافق به معنای تداوم صادرات گاز ایران به یکی از بازار‌های مهم منطقه در پنج سال آینده است.

آمار‌های مربوط به تجارت گاز ترکیه نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به این کشور صادر کرده است، رقمی که معادل ۱۳.۲ درصد از مجموع واردات گاز ترکیه بوده و ایران را در جایگاه چهارمین تأمین‌کننده گاز این کشور قرار داده است. ایران با تأمین ۱۳.۲ درصد از مجموع واردات گاز طبیعی ترکیه پس از روسیه، جمهوری آذربایجان و امریکا، چهارمین تأمین‌کننده بزرگ گاز این کشور محسوب می‌شود. با این توافق، صادرات گاز ایران به ترکیه دست‌کم تا سال ۲۰۳۲ در چارچوب قرارداد بلندمدت ادامه خواهد داشت که گامی مهم در ادامه همکاری‌های راهبردی تهران و آنکارا در حوزه انرژی و حفظ جایگاه ایران در بازار انرژی ترکیه به‌شمار می‌رود.

پیش از این وزارت نفت بر گسترش دیپلماسی انرژی با همسایگان به عنوان راهبردی مهم و محوری تأکید کرده و توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و تبادل فرآورده‌های انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. حمید بورد، سرپرست وزارت نفت با اشاره به گسترش همکاری‌های ایران و کشور‌های همسایه در حوزه انرژی گفته بود توسعه روابط با کشور‌های منطقه و حوزه اوراسیا، زمینه‌ساز افزایش همکاری‌ها در بخش‌های گاز، فرآورده‌های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی است و ایران آمادگی دارد در اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی در کشور‌های همسایه مشارکت کند. طبق اعلام منابع رسمی، ایران با جمهوری آذربایجان نیز در زمینه گاز توافق کرده است. توسعه تجارت گاز و ساخت پالایشگاه در ارمنستان از برنامه‌هایی است که سیاست‌گذار حوزه انرژی در دستور کار قرار داده است. همچنین ایران برای صادرات ال‌پی‌جی به ارمنستان اعلام آمادگی کرده و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در این حوزه نیز از توانمندی‌های ایران است که بنا به اعلام مقامات وزارت نفت می‌تواند آن را در اختیار ارمنستان قرار دهد.



قرارداد‌های بلندمدت فرصتی برای تقویت جایگاه ایران در منطقه

قرارداد صادرات گاز، علاوه بر تضمین تداوم حضور ایران در بازار‌های مهم انرژی منطقه، زمینه حفظ درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات گاز، تقویت همکاری‌های راهبردی با همسایگان و تثبیت جایگاه ایران در بازار انرژی را فراهم می‌کند. همچنین تداوم چنین قرارداد‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های دوجانبه در سایر بخش‌های انرژی و گسترش دیپلماسی انرژی کشور باشد.

توسعه قرارداد‌های بلندمدت، تقویت تجارت منطقه‌ای گاز و تبدیل ایران به قطب انرژی و ترانزیت منطقه مورد تأکید کارشناسان و صاحب‌نظران قرار دارد. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح اهمیت دیپلماسی انرژی، توسعه قرارداد‌های بلندمدت، تقویت تجارت منطقه‌ای و مدیریت مصرف را از ضرورت‌های راهبردی کشور دانسته است. به اعتقاد او، ایران برای تقویت جایگاه خود در معادلات جهانی انرژی باید علاوه بر توسعه همکاری با کشور‌های همسایه، ظرفیت‌های تولید، صادرات و ترانزیت انرژی خود را نیز افزایش دهد.

حبیب‌الله ظفریان، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه تجارت گاز منطقه، تأکید کرد که ایران می‌تواند با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد خود به یک هاب گازی کلیدی تبدیل شود.

او در تشریح این چشم‌انداز، به نیاز روسیه به بازار‌های صادراتی جدید برای گاز مازاد خود اشاره کرد و گفت: در شرایطی که روسیه با محدودیت‌هایی در بازار‌های فروش گاز مواجه است، ایران با دسترسی به کشور‌های متعدد متقاضی گاز، فرصت مغتنمی برای توسعه همکاری‌های گازی و تبدیل شدن به یک مرکز تجاری منطقه‌ای به‌دست آورده است. ظفریان با تأکید بر موقعیت استراتژیک ایران گفت: تمامی همسایگان ایران، به استثنای قطر و ترکمنستان، از جمله ترکیه و پاکستان، نیازمند واردات گاز هستند. این وضعیت، امکان ایجاد مسیر‌های تجاری متنوع و اتصال شبکه‌های تولید و مصرف گاز در منطقه را تسهیل می‌کند. او در ادامه به ابعاد مالی تجارت گاز اشاره کرد و گفت: در صورت تحقق حجم ۵۵ میلیارد مترمکعب تجارت گاز در فاز اول و با احتساب قیمت متوسط ۳۰ سنت برای هر مترمکعب، ارزش این تجارت از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.

ضرورت عبور از تولید گاز به تجارت و ترانزیت منطقه‌ای

تبدیل ایران به هاب گازی منطقه، علاوه بر برخورداری از مزیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، در ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی کشور دنبال می‌شود. تحقق این هدف می‌تواند با توسعه تجارت گاز، افزایش صادرات و بهره‌گیری از ظرفیت ترانزیتی، درآمد‌های ارزی قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی و تقویت روابط تجاری با کشور‌های منطقه شود.