جوان آنلاین: دشمن امریکایی- صهیونیستی که حدود ۹ ماه پیش، با نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایت جنگی، از جمله کشتار ۱۶۸ دانش‌آموز در دبستان میناب و به شهادت رساندن رهبر انقلاب و شماری از اعضای خانواده ایشان به کشورمان حمله کرد، تاکنون بیش از ۳۶۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی و از جمله ۴۰۰ کودک را به شهادت رسانده و هشت مدرسه، هشت دانشگاه و سه بیمارستان را بمباران کرده است. با وجود این جنایات و خسارات گسترده، امریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی خود ناکام ماندند و اکنون جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه ایران دنبال می‌کنند. با این حال، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی و برخورداری کشور از ذخایر کافی اسکناس ارزی، از وجود ظرفیت‌های لازم برای مدیریت فشار‌های اقتصادی حکایت دارد. آمادگی بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز، استمرار تأمین نیاز‌های ضروری و حمایت از تولید، در کنار اصلاح ناترازی‌های اقتصادی و کنترل تورم، از جمله راهکار‌های کشورمان برای مقابله با این جنگ اقتصادی و حفظ ثبات بازار، تداوم فعالیت بنگاه‌ها و صیانت از قدرت خرید مردم است.



ناکامی حاکمان کاخ سفید و رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف نظامی خود، پایان تقابل با مردم ایران را رقم نزده و طرف مقابل پس از تحمل هزینه‌های سنگین در میدان نظامی، فشار بر اقتصاد کشورمان را به‌عنوان ابزار دیگری برای پیشبرد اهداف خود دنبال می‌کند و در این مرحله، محدود کردن دسترسی کشورمان به منابع مالی، ایجاد اختلال در مبادلات تجاری، فشار بر شبکه تأمین ارز و دامن زدن به انتظارات تورمی در کانون اقداماتی قرار گرفته که هدف آن دشوار کردن زندگی مردم و مختل کردن فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

جنگ اقتصادی برخلاف حمله نظامی، فقط زیرساخت‌ها و مراکز مشخص را هدف قرار نمی‌دهد و آثار آن هزینه تولید، قیمت کالاها، تأمین مواد اولیه، تجارت خارجی و قدرت خرید خانوار‌ها را نشانه رفته است. به همین دلیل، مقابله با این فشار‌ها به مجموعه‌ای هماهنگ از تصمیم‌های پولی، ارزی، تجاری و تولیدی نیاز دارد تا جریان تأمین کالا و فعالیت بنگاه‌ها با اختلال مواجه نشود و هزینه فشار‌های خارجی تا حد امکان به مردم منتقل نشود.

ایران ما نزدیک به پنج دهه اخیر با تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های متعدد در تجارت و مبادلات مالی روبه‌رو بوده و با وجود این ظرفیت‌هایی در بخش‌های تولیدی، تجاری و نظام بانکی برای ادامه فعالیت در وضعیت دشوار شکل گرفته است و به باور خبرگان، دوره پیش‌رو نیز قابل مدیریت است. البته این به آن معنا نیست که عبور از فشار‌های تحمیلی جدید بدون مدیریت دقیق منابع، اصلاح مشکلات ساختاری و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی امکان‌پذیر است. بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی باید همزمان به نیاز‌های فوری بازار و مسائل ریشه‌ای اقتصاد توجه کند.

تأمین ارز واردات برای پایداری اقتصادی

اعلام تأمین بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی توان کشور برای حفظ جریان تجارت خارجی و تأمین نیاز‌های اقتصادی است، چه آنکه عبدالناصر همتی در بخشی از یادداشت خود خطاب به مردم که خبرگزاری صداوسیما آن را منتشر کرده، آورده است: «بانک مرکزی با پیش‌بینی شرایط و تدارک مسیر‌های مختلف تأمین و انتقال منابع، تاکنون بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی کشور تأمین کرده و این روند ادامه دارد. اولویت ما تأمین نیاز‌های ضروری مردم و پشتیبانی از تداوم تولید است.»

قاعدتاً واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای، تجهیزات و کالا‌های اساسی به منابع ارزی وابسته است و وقفه در این بخش به سرعت بر فعالیت واحد‌های تولیدی و عرضه کالا در بازار اثر می‌گذارد و لکن تأمین ارز واردات در چنین فضایی، به معنای پشتیبانی از زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که از ورود مواد اولیه آغاز می‌شود و به تولید، توزیع و عرضه محصول نهایی می‌رسد و استمرار این روند به کارخانه‌ها امکان می‌دهد برنامه تولید خود را حفظ، بنگاه‌های تجاری سفارش‌های خود را پیگیری کنند و بازار با کمبود‌های ناشی از توقف تأمین روبه‌رو نشود.

در کنار رقم اعلام‌شده برای تأمین ارز، برخورداری کشور از ذخایر کافی اسکناس ارزی نیز پشتوانه دیگری برای مدیریت بازار محسوب می‌شود، چه آنکه در همان یادداشت رئیس کل بانک مرکزی تأکید شده است «ذخایر کافی اسکناس ارزی در اختیار داریم و برای مداخله مؤثر در بازار آماده‌ایم. البته اقتدار بانک مرکزی به معنای مصرف بی‌محابای ذخایر نیست، بلکه به معنای استفاده به‌موقع، هدفمند و مؤثر از منابع و ابزار‌های در اختیار است. زمان، دامنه و شیوه مداخله را براساس مصالح اقتصاد کشور تعیین خواهیم کرد، نه بر مبنای فشار تبلیغاتی و هیجان‌های مقطعی. در برابر اخلال در بازار منفعل نخواهیم بود و در صیانت از منابع ارزی کشور نیز کوتاهی نخواهیم کرد. در این ساحت نیز ذخایر ارزی در صورت مدیریت اصولی، به سیاست‌گذار امکان می‌دهد در مقاطع افزایش تقاضا یا بروز نوسان از ابزار‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های بازار استفاده کند و مانع از تبدیل فشار‌های روانی و تقاضا‌های هیجانی به اختلال گسترده در مبادلات شود.» البته اثرگذاری این ظرفیت‌ها به نحوه تخصیص منابع و اولویت‌بندی مصارف بستگی دارد و ارز موجود باید متناسب با نیاز‌های واقعی اقتصاد و با اولویت تأمین کالا‌های اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز تولید مدیریت شود تا منابع محدود کشور در فعالیت‌های کم‌اثر مصرف نشود و بیشترین نتیجه را برای ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.

مداخله هدفمند برای مهار نوسان‌ها

بازار ارز در دوره افزایش فشار‌های خارجی، علاوه بر عوامل واقعی عرضه و تقاضا، از انتظارات فعالان اقتصادی و فضای روانی نیز اثر می‌پذیرد و انتشار اخبار منفی، نگرانی درباره آینده تجارت و شکل‌گیری تقاضای احتیاطی ممکن است نوسان‌هایی ایجاد کند که با نیاز واقعی واردکنندگان و تولیدکنندگان تناسب ندارد. بنابراین در چنین وضعیتی، اعلام آمادگی بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار، ابزار مهمی برای مدیریت نوسان‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری روند‌های مخرب محسوب می‌شود و طبعاً مداخله مؤثر نیز وقتی نتیجه مطلوب به همراه خواهد داشت که بر پایه اطلاعات دقیق از جریان عرضه و تقاضا، نیاز‌های تجاری و وضعیت منابع ارزی انجام شود. عرضه ارز نیز در زمان مناسب، نظارت بر معاملات، مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مورد نیاز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش التهاب بازار کمک کند و همان‌گونه که همتی تأکید کرده و خودشان هم مخاطب آن هستند، «وظیفه مسئولان اتخاذ تصمیمات درست برای کاهش هزینه‌ها و برداشتن فشار‌ها از دوش خانوار‌ها و تولیدکنندگان است.» در عین حال، ثبات پایدار بازار ارز فقط با تزریق منابع حاصل نمی‌شود و سیاست‌گذار باید در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه افزایش درآمد‌های ارزی، توسعه صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن را تقویت کند و هرچه منابع ارزی کشور از مسیر‌های متنوع‌تری تأمین شود، قدرت مدیریت بازار در برابر محدودیت‌های خارجی افزایش خواهد یافت و امکان پاسخ‌گویی به نیاز‌های تجاری با اتکای بیشتری فراهم خواهد شد.

حمایت از تولید و کنترل تورم، ۲ محور اصلی

در جنگ اقتصادی، تولید داخلی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های خارجی است و اگر واحد‌های تولیدی بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، از اشتغال نیروی کار و گردش مالی در بخش‌های مرتبط نیز پشتیبانی می‌کنند. از همین‌رو، تأمین به‌موقع ارز و مواد اولیه، تسهیل واردات تجهیزات مورد نیاز و کاهش موانع پیش‌روی تولیدکنندگان باید در اولویت تصمیم‌های اقتصادی قرار گیرد. البته حمایت از تولید به معنای تخصیص منابع بدون ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها نیست و لازم است تسهیلات و حمایت‌های ارزی به واحد‌هایی اختصاص یابد که ظرفیت واقعی تولید دارند و می‌توانند در تأمین نیاز بازار نقش مؤثری ایفا کنند. بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مقررات زائد، تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی و حمایت از صادرات نیز در کنار تأمین مواد اولیه، به افزایش تاب‌آوری بخش تولید کمک خواهد کرد.

در سوی دیگر، کنترل تورم مستقیماً با معیشت خانوار‌ها و قدرت خرید مردم ارتباط دارد و افزایش هزینه تولید، نوسان نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، در صورت تداوم، قیمت کالا‌ها و خدمات را تحت فشار قرار می‌دهد و بخش بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه‌های ضروری اختصاص می‌دهد. از این‌رو، مدیریت نقدینگی، انضباط مالی، کنترل رشد پایه پولی و اصلاح ناترازی بانک‌ها باید در کنار سیاست‌های ارزی دنبال شود تا فشار‌های بیرونی به تشدید بی‌ثباتی در سطح عمومی قیمت‌ها منجر نشود. اصلاح ناترازی‌های اقتصادی نیز به تصمیم‌های پیوسته و برنامه‌ریزی شده نیاز دارد و مشکلات ساختاری در نظام بانکی، بودجه و شیوه تخصیص منابع، حتی در نبود فشار خارجی نیز بر عملکرد اقتصاد اثر می‌گذارند و در دوره تحریم و جنگ اقتصادی، هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کنند. بنابراین کاهش این ناترازی‌ها، همراه با افزایش بهره‌وری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، قدرت اقتصاد را برای عبور از محدودیت‌ها تقویت خواهد کرد.

عبور از فشار‌ها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی

مجموعه اقداماتی که در حوزه تأمین ارز، مدیریت بازار، حمایت از تولید و کنترل تورم دنبال می‌شود، زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که بین سیاست‌های بانک مرکزی و برنامه‌های دستگاه‌های اقتصادی هماهنگی وجود داشته باشد. بنابراین تأمین ارز واردات باید با برنامه تولید و نیاز واقعی بازار پیوند بخورد و سیاست‌های تجاری باید از فعالیت بنگاه‌ها پشتیبانی کنند. البته تصمیم‌های پولی و مالی نیز باید از ایجاد موج‌های تازه تورمی جلوگیری کنند. بنابراین شرایط اقتصادی کشورمان برای مقابله با فشار‌های خارجی به منابع و ظرفیت‌هایی متکی است که استفاده درست از آنها، امکان حفظ فعالیت‌های ضروری و تداوم تجارت را فراهم می‌کند و تأمین بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز واردات و اعلام آمادگی بانک مرکزی برای مدیریت هدفمند بازار از جمله نشانه‌های وجود ابزار‌های لازم برای مواجهه با فشار‌های تحمیلی جدید است و طبعاً موفقیت این رویکرد به استمرار تأمین منابع، تقویت تولید داخلی و اجرای اصلاحات اقتصادی وابسته خواهد بود.

به هر روی، حاکمان کاخ سفید و رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی خود، اکنون امیدوارند فشار اقتصادی بتواند اراده ملی کشورمان را تحت تأثیر قرار دهد، اما حفظ جریان تولید و تجارت، تأمین نیاز‌های اساسی مردم و صیانت از ثبات اقتصادی، پاسخ عملی کشور به این رویکرد خواهد بود و مدیریت هوشمند منابع ارزی در کنار اصلاح مشکلات ساختاری و حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند هزینه فشار‌های خارجی را کاهش دهد و زمینه عبور کشور از این مرحله را با اتکا به توان داخلی فراهم کند.